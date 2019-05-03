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Прекрасные каникулы: Осадчая и Горбунов заворожили снимками из живописной Швейцарии

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2019 - 21:35
Прекрасные каникулы: Осадчая и Горбунов заворожили снимками из живописной Швейцарии
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездная пара восхищает стильными нарядами и потрясающими пейзажами

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают свои европейские каникулы - звездная пара отпраздновала Пасху во Флоренции, после чего проехалась по живописному региону Италии Тоскане и отправилась дальше -  в Швейцарию. Там ведущие сходили поужинать в ресторан, восхитив стильными нарядами. После чего они отправились дальше изучать красоты этой красивой страны, а снимками с удовольствием делятся в Instagram.

Осадчая опубликовала целую серию фото, на которых он позирует то на берегу невероятного озера Лугано, то в горах с местной коровой, то с друзьями и супругом. Знаменитости лакомились мороженым, гуляли по старинным улочкам швейцарских городков и явно отлично проводили время.

Прекрасные каникулы: Осадчая и Горбунов заворожили снимками из живописной ШвейцарииПрекрасные каникулы: Осадчая и Горбунов заворожили снимками из живописной Швейцарии

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Швейцарии (instagram.com/kosadcha)

Катя также показала фото из ресторана, на котором она и Юрий запечатлены в стильных белых нарядах. Ведущая нежно обнимает мужа и с любовью смотрит на него.

Прекрасные каникулы: Осадчая и Горбунов заворожили снимками из живописной Швейцарии

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Швейцарии (instagram.com/kosadcha)

"Прекрасные каникулы", - подписала красочную публикацию теледива.

 

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Швейцарии (instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей восхищаются ее цветущим внешним видом и их красивой парой с Горбуновым, а также невероятными видами на их фото.

  • "Приятного отдыха!"
  • "Катя, вы очень красивая пара, прям смотрю и восхищаюсь вами! Молодцы!!!"
  • "Какая Вы красивая и настоящая"
  • "А где шляпка?"
  • "Очень красиво!"
  • "Щастя на обличчі - це супер"
  • "Ви Чудова пара "
  • "Какой шикарный наряд. Очень красиво смотрится на фоне таких пейзажей!  Прекрасный выбор, Катя!"

Напомним, Катя Осадчая нашла любимые цветы в Швейцарии, а Юрий Горбунов заигрывал со скульптурой.

Ранее Катя Осадчая покорила оригинальным образом в Барселоне. Телеведущая появилась перед камерами в белоснежном брючном костюме с оригинальным жакетом на шлейках. 

Осадчая нашла любимые цветы в Швейцарии, а Горбунов заигрывал со скульптурой Уже в Швейцарии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили стильным появлением в обнимку
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновотдых
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