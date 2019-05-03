Прекрасные каникулы: Осадчая и Горбунов заворожили снимками из живописной Швейцарии

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездная пара восхищает стильными нарядами и потрясающими пейзажами

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают свои европейские каникулы - звездная пара отпраздновала Пасху во Флоренции, после чего проехалась по живописному региону Италии Тоскане и отправилась дальше - в Швейцарию. Там ведущие сходили поужинать в ресторан, восхитив стильными нарядами. После чего они отправились дальше изучать красоты этой красивой страны, а снимками с удовольствием делятся в Instagram.

Осадчая опубликовала целую серию фото, на которых он позирует то на берегу невероятного озера Лугано, то в горах с местной коровой, то с друзьями и супругом. Знаменитости лакомились мороженым, гуляли по старинным улочкам швейцарских городков и явно отлично проводили время.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Швейцарии (instagram.com/kosadcha)

Катя также показала фото из ресторана, на котором она и Юрий запечатлены в стильных белых нарядах. Ведущая нежно обнимает мужа и с любовью смотрит на него.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Швейцарии (instagram.com/kosadcha)

"Прекрасные каникулы", - подписала красочную публикацию теледива.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Швейцарии (instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей восхищаются ее цветущим внешним видом и их красивой парой с Горбуновым, а также невероятными видами на их фото.

"Приятного отдыха!"

"Катя, вы очень красивая пара, прям смотрю и восхищаюсь вами! Молодцы!!!"

"Какая Вы красивая и настоящая"

"А где шляпка?"

"Очень красиво!"

"Щастя на обличчі - це супер"

"Ви Чудова пара "

"Какой шикарный наряд. Очень красиво смотрится на фоне таких пейзажей! Прекрасный выбор, Катя!"

Напомним, Катя Осадчая нашла любимые цветы в Швейцарии, а Юрий Горбунов заигрывал со скульптурой.

Ранее Катя Осадчая покорила оригинальным образом в Барселоне. Телеведущая появилась перед камерами в белоснежном брючном костюме с оригинальным жакетом на шлейках.