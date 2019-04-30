Каникулы в Тоскане: счастливые Осадчая и Горбунов восхитили итальянской романтикой

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Пара успела посмотреть живописную Тоскану и сделать немало ярких снимков

Популярные телеведущие и счастливая супружеская пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают путешествовать в свободное от работы время. В одном из интервью шоумен признался, что вместе с женой они посвящают редкие выходные семейному отдыху, но не упускают возможности не сидеть на месте, а посмотреть мир и побывать в других городах и странах. На пасхальные каникулы пара отправилась в солнечную Италию. Впечатленные супруги буквально завалили Instagram красочными снимками, не уставая демонстрировать не только умопомрачительные пейзажи Тосканы, но и счастливые селфи.

Так, Катя призналась, что осталась в восторге от местных достопримечательностей и сожалеет, что не успела насладиться всеми красотами этого удивительного итальянского региона. Она заверила, что получила отличный повод вернуться, ведь они с мужем уже успели наметить план для следующего путешествия, а значит - новому приключению быть!

Для активных прогулок ведущая выбрала простую и удобную одежду – светлые джинсы и джинсовую куртку, красную кофту и практичные кеды.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Прекрасна Тоскана! За один день можна встигнути багато! Відвідати містечка з неймовірною атмосферою - Кастеліно ін Кьянті і Грев ін Кьянті, пообідати у знаменитого тосканського м‘ясника Чечіні за великим загальним столом і з’їсти кіло м‘яса у різному приготуванні (так, довелося їсти м‘ясо). Доїхати до Сієни і зрозуміти, що кількох годин у цьому місті мало, той ви падок, коли бачиш мур міста і розумієш, що дарма приїхав сюди під кінець дня. Неймовірна Тоскана, ми намітили план і обов‘язклво повернемося", - пообещала она.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики знаменитости разделили ее восторг, отметив, что снимки у теледивы вышли атмосферными и живыми, сама она выглядит на них счастливой и довольной, а значит путешествие удалось на славу.

"Ваши фото такие же прекрасные и интересные, как и "Світське життя"!", "Катерино, як гарно, який настрій! А атмосфера за загальним столом!", "Сплошной позитив!", "Катя, Ваш профиль - вдохновение. Обожаю жизнерадостных и открытых людей. Желаю всегда оставаться на этой волне", "Красивая вы пара!" - писали комментаторы.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Муж Кати, Юрий также с удовольствием поделился кадрами с итальянского уикенда, ведь пара успела посмотреть немало, колеся по Тоскане на авто из города в город.

"В будь-якому місті Італії є собор на piazza del Duomo. Цей, в центрі Сієни - надзвичайно красивий!" - подписал он романтичное фото с женой на фоне поражающего воображение красотой сооружения.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Поклонники под снимком стали советовать зайти в середину и насладиться прекрасным интерьером собора, а также восхитились их жизнерадостной и позитивной парой.

"Надзвичайно колоритне місто з величною площею, ратушою і вузенькими цікавими вуличками! А собор всередині надзвичайний з колонами в африканському стилі. Гарна пара в чудовому місці!", "Красива позитивна пара", "Шикарная пара в прекрасном месте", "Рекомендую побувати в середині, краса неймовірна!", "Ви такі класнючі!" - отмечали фолловеры.

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали Пасху во Флоренции, где посетили местный украинский храм и освятили паски, привезенные из родного Киева.