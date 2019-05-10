ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Мої хлопці!" Катя Осадча зворушила мережу фото чоловіка з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.05.2019 - 09:45
"Мої хлопці!" Катя Осадча зворушила мережу фото чоловіка з сином
Юрій Горбунов з сином Іваном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведуча похвалилася сімейним дозвіллям

Популярна телеведуча Катя Осадча дуже дорожить часом, проведеним в колі сім'ї. Вона вкрай рідко ділиться в соцмережах фото своїх синів і практично не показує молодшого хлопчика, тому шанувальники так тепло зустрічають душевні знімки, на яких зображений малюк зі своїми зірковими батьками. Так, у розділі сторіз Instagram Катя опублікувала кілька кадрів з синочком Ванею під час прогулянки.

На одному з фото вона зі спини показала хлопчика і його тата – телеведучого Юрія Горбунова. Улюблені чоловіки Каті ідуть, взявшись за руки. На малюкові -  затишна і тепла зелена куртка з капюшонном і симпатична в'язана шапочка в смужку, а його стильний батько вибрав для променаду штани з лапасами, чорну куртку і завбачливо накинув на голову капюшон, адже на вулиці було похмуро і ось-ось норовив початися дощ.

"Мої хлопці", - коротко і лаконічно назвала вона душевний сімейний знімок з чоловіком і сином.

&quot;Мої хлопці!&quot; Катя Осадча зворушила мережу фото чоловіка з сином

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

На одному з кадрів позує і сама Катя. Вона одягнена в комфортний і зручний ансамбль для прогулянки – спортивний костюм ніжно-бузкового кольору і куртку відтінку хакі. Щаслива мама, сидячи на краєчку бордюру, притискає до себе синочка. "Прекрасний день", - підписала вона зворушливе фото.

&quot;Мої хлопці!&quot; Катя Осадча зворушила мережу фото чоловіка з сином

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показала яскраві кадри зі своєї подорожі по Італії та Швейцарії. Вони позували на фоні приголомшливих місцевих пейзажів і активно проводили час у відпустці.

Так, подружжя відвідали мальовничу Тоскану і охоче поділилися цілим романтичним фотосетом.

До речі, Катя Осадча підкорила "королівським" образом в розкішній вечірній сукні.

Під небом Тоскани: Осадча та Горбунов заворожили барвистими фото з Італії Красиві і щасливі: Осадча та Горбунов святкують Великдень у Флоренції
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся