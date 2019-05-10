"Мої хлопці!" Катя Осадча зворушила мережу фото чоловіка з сином

Юрій Горбунов з сином Іваном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведуча похвалилася сімейним дозвіллям

Популярна телеведуча Катя Осадча дуже дорожить часом, проведеним в колі сім'ї. Вона вкрай рідко ділиться в соцмережах фото своїх синів і практично не показує молодшого хлопчика, тому шанувальники так тепло зустрічають душевні знімки, на яких зображений малюк зі своїми зірковими батьками. Так, у розділі сторіз Instagram Катя опублікувала кілька кадрів з синочком Ванею під час прогулянки.

На одному з фото вона зі спини показала хлопчика і його тата – телеведучого Юрія Горбунова. Улюблені чоловіки Каті ідуть, взявшись за руки. На малюкові - затишна і тепла зелена куртка з капюшонном і симпатична в'язана шапочка в смужку, а його стильний батько вибрав для променаду штани з лапасами, чорну куртку і завбачливо накинув на голову капюшон, адже на вулиці було похмуро і ось-ось норовив початися дощ.

"Мої хлопці", - коротко і лаконічно назвала вона душевний сімейний знімок з чоловіком і сином.

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

На одному з кадрів позує і сама Катя. Вона одягнена в комфортний і зручний ансамбль для прогулянки – спортивний костюм ніжно-бузкового кольору і куртку відтінку хакі. Щаслива мама, сидячи на краєчку бордюру, притискає до себе синочка. "Прекрасний день", - підписала вона зворушливе фото.

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показала яскраві кадри зі своєї подорожі по Італії та Швейцарії. Вони позували на фоні приголомшливих місцевих пейзажів і активно проводили час у відпустці.

Так, подружжя відвідали мальовничу Тоскану і охоче поділилися цілим романтичним фотосетом.

До речі, Катя Осадча підкорила "королівським" образом в розкішній вечірній сукні.