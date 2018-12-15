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"Многие переживают": Тодоренко о состоянии после родов (видео)

Lite » Звезды 15.12.2018 - 16:29

Видео: (YouTube.com/Anna Yaroshenco)

Известная украинская телеведущая, которая 5 декабря родила сына, впервые дала официальный комментарий о том, как она себя чувствует после родов. До этого фанаты активно "штурмовали" ее страницу и задавали бесчисленное количество вопросов о родах. Знаменитость рассказала о своем самочувствии в Instagram-истории в своем профиле.

"Я знаю, что многие из вас переживают и волнуются. Не переживайте, у меня все хорошо", — сказала ведущая.

&quot;Многие переживают&quot;: Тодоренко о состоянии после родов (видео)

Скриншот Instagram-истории Регины Тодоренко 

Ранее мы сообщали, что Тодоренко намеренно утаивает данные о рождении ребенка, по мнению фанатов, потому выкладывает старые видео для видимости беременности. Крайнее видео было снято в последние дни вынашивания.

Напомним, ранее муж Тодоренко – Влад Топалов попросил прекратить травлю его жены в сети и дать им возможность насладиться семейной жизнью.

Также мы писали о мечтах телеведущей вернуть свою былую стройность.

Видео: РБК-Украина

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