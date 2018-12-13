"Пішла худнути до літа": Регіна Тодоренко поділилася мріями про стрункиі ніжки

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Про те, як проходять перші дні материнства, відома ведуча все ще мовчить, але вже розповіла про плани схуднути до літа

Популярна ведуча передачі Орел і Решка Регіна Тодоренко, яка нещодавно стала мамою, і досі не стала ділитися з фанатами фотографіями дитини, опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Як виявилося, фото це не нове, а зроблене на п'ятому місяці вагітності зірки, але у підпису під ним дівчина зізналася, що дуже сумує про ту фігуру, яку мала до вагітності та пологів.

Скріншот: Фото ще вагітною Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Дивлюся на свої фото і сумую за худим ногами, тонкій талії і пружним сідницями і стегнами. А на цьому фото я вже на 5-му місяці вагітності!", - написала під фото Регіна.

"Поки я тільки мрію про те, щоб знову влізти в обтягуючі штанці", - зізналася Тодоренко.

Оцінити, на скільки сильно змінилася фігура Тодоренко, ми, на жаль, поки не можемо, оскільки вона дотримується "режиму мовчання" у своєму блозі, і поділилася всього однією своєю післяпологовою світлиною, на якій зовсім не видно форми Регіни. Тим не менш, вона повідомила, що вже має намір почати процес схуднення.

"Ну а поки ви розбавляєте вулиці міста своїми модними образами, я пішла худнути до літа ", - підсумувала вона вищесказане.

Скріншот: Коментарі до посту Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники підтримали бажання зірки схуднути і виглядати красиво, але порадили все ж сильно не поспішати, а більше проводити час з новонародженим і насолоджуватися материнством.

"Регіна, насолоджуйтесь вашим нинішнім становищем, грайтеся з маленьким, любите його", "Насолоджуйтесь своїм щастям, адже діти так швидко ростуть", "Схуднемо, це тимчасово", - прокоментували вони фото.

Раніше стало відомо, що знаменита українська телеведуча Регіна Тодоренко, таємно поєдналася шлюбом із російським співаком Владом Топаловим, народила свого первістка.

Читайте також про те, що шанувальники Тодоренко впевнені, що вона навмисно приховує всі подробиці про народження дитини та, на думку фанатів, викладає старі фото, зроблені ще під час вагітності.

Факти з життя Регіни Тодоренко (відео: video.rbc.ua)