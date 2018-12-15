"Багато переживає": Тодоренко про стан після пологів (видео)

Відео: (YouTube.com/Anna Yaroshenco)

Відома українська телеведуча, яка 5 грудня народила сина, вперше дала офіційний коментар про те, як вона себе почуває після пологів. До цього фанати активно "штурмували" її сторінку і задавали безліч питань про пологи. Знаменитість розповіла про своє самопочуття Instagram-історії в своєму профілі.

"Я знаю, що багато з вас хвилюються. Не переживайте, у мене все добре", — сказала ведуча.

Скріншот Instagram-історії Регіни Тодоренко

Раніше ми повідомляли, що Тодоренко навмисно приховує дані про народження дитини, на думку фанатів, бо викладає старі відео для видимості вагітності. Крайнє відео було знято в останні дні виношування.

Нагадаємо, раніше чоловік Тодоренко – Влад Топалов попросив припинити цькування його дружини в мережі і дати їм можливість насолодитися сімейним життям.

Також ми писали про мрії телеведучої повернути свою колишню стрункість.

Відео: РБК-Україна