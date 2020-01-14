"Мне нужна такая попа": Джамала оценила фигуру Дорофеевой в купальнике

Певица продемонстрировала сочные формы на отдыхе в Доминикане
Надя Дорофеева и Владимир Дантес не удержались и тоже отправились погреться и позагорать к океану - звездное семейство проводит отпуск в Доминикане. Супруг певицы уже успел взбудоражить сеть жарким пляжным фото с любимой, а заодно поделиться своим мнением о доверчивости девушек. Участница группы "Время и Стекло" взяла с собой целую коллекцию купальников и начинает потихоньку их "выгуливать".
Надя поделилась свежим горячим кадром в своем Instagram - артистка позирует в полоборота к камере в слитном розовом купальнике, демонстрируя точеную талию и аппетитные ягодицы. На лице девушки совсем нет макияжа, а волосы красиво развевает ветер.
"День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши )))?" - поделилась Дорофеева.
Одной из первых эффектный кадр оценила звездная коллега и подруга Нади Джамала.
"Красотка. Мне нужен такой купальник и попа конечно", - написала певица в комментарии.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Пользователи сети с ней полностью согласны и засыпали Надежду комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, что Надя Дорофеева устроила экскурсию по загородному дому и похвасталась огромной гардеробной.