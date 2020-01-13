"Вовчик, продолжай!" Дантес завел сеть жарким пляжным фото с Дорофеевой

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Супруги улетели на отдых в Доминикану

Январь - традиционное время отпусков у украинских звезд, большинство которых отправляются куда-нибудь, где тепло и океан. Звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес тоже решили устроить себе долгожданный отпуск. Сначала певец и ведущий откровенно признался в сети, что он тоже боится летать, однако ему приходится поддерживать и успокаивать любимую жену. А позже раскрыл их место назначения - парочка улетела на Карибы, в экзотическую Доминикану.

Владимир не на шутку завел сеть горячим снимком с Надей в своем Instagram - влюбленные позируют на пляже на фоне океана. Артистка запечатлена в голубом мини-бикини и клетчатой рубашке, а ее супруг в одних лишь пляжных шортах. Они нежно прижались друг к другу и не смотрят на камеру.

В подписи к яркому фото Дантес поделился своими мыслями о чудесах продукции косметологии.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Так! Подоспел пост. Как легко развести девушек на крем) Мы вечером прилетели в Доминикану. Солнце не застали, но утром, открыв глаза в 7 утра, отправились на завтрак и быстро на пляж. Яркое палящее солнце сменяется 5 минутным ливнем. И вот мы снова выходим загорать. Выставляя лежаки на солнце @borodina говорит: «Вова, а хочешь намазаться КРЕМОМ, у меня он супер. Он одновременно защищает от солнца и притягивает его». Всё! Меня разорвало. Это же чудо! Почему ещё не сделали такой же крем от прыщей?! Который убирает их и одновременно от которого обсыпает сильнее. Или презервативы. Которые предотвращают беременность и одновременно обеспечивают тройню. Короче, версий миллион. Разгоняйте! А я пойду участвовать в world cup Volleyball в нашем отеле", - рассказал артист.

Подписчики оценили пикантный кадр и чувство юмора Владимира и попросили публиковать еще такие фото.

Вовчик, продолжай! Нам нужны эти хроники

Ахахха. Але написано як художня книга - супер

Горячий пост

Хорошего отдыха вам))

Отличного отдыха вам @vladimirdantes и @nadyadorofeeva МЫ ВСЕ ВАС ЛЮБИМ

Вы очень красивая пара

Какие красивые тату)

Ждём фото с @nadyadorofeeva в зеркало, где ты стоишь сзади

Котики

Такие хоршиииие

Красавцы

Вахахах, чувство юмора Агонь

Скриншот комментариев (instagram.com/vladimirdantes)

Сама Дорофеева не упустила случая похвастаться своей точеной фигурой и новым купальником. На своей страничке певица выложила горячее фото в атласном розовом бикини, восхищая длинными стройными ножками и упругим прессом.

"Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала", - отметила звезда.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Жаркое фото Нади Дорофеевой из Доминиканы можно посмотреть тут

Напомним, что Надя Дорофеева устроила экскурсию по загородному дому и похвасталась огромной гардеробной.