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Дорофеева внезапно заговорила о беременности: Дантес тут же отреагировал

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.01.2020 - 17:29
Дорофеева внезапно заговорила о беременности: Дантес тут же отреагировал
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара показала, как проводит время в аэропорту

Надя Дорофеева и Владимир Дантес решили не отставать от коллег и тоже отправились на отдых, правда, куда именно, пока не сказали. Судя по InstaStories певицы, они держат путь в теплые страны, ведь артистка собрала немало футболок и легкой одежды. Пока пара коротала время в аэропорту, Владимир решил написать о своих страхах, а также откровенно рассказал, как ведет себя его жена во время перелетов.

Дантес отметил, что 11 дней не заходил в Instagram, зато теперь пообещал быть более активным и забрасывать сеть фотоотчетами. Кроме того, Владимир поделился забавным видео из зала ожидания, на котором его жена говорит о … беременности.

Надя решила перекусить и внезапно заявила. "Я чувствую, что я беременна", - не переставая жевать, сказала девушка, после чего рассмеялась.

"Вот это топ-"сториз". Спасибо, Надь. Вот это сейчас подписоты, лайков!" – обрадовался Дантес.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

В подписи к ролику Вова решил внести ясность, чтобы отмести дальнейшие вопросы. "Во-первых, это не так. Во-вторых, Надя Дорофеева уже не знает, как оправдать свой жор, который длится последние 9 лет", - заявил он.

Ранее в интервью Маше Ефросининой Владимир Дантес раскрыл интимные детали совместной жизни с Надей Дорофеевой. Он очень чутко и трепетно относится к певице и чувствует ее желания и потребности, а также не перестает соблазнять и добиваться расположения артистки.

Также Надя Дорофеева проговорилась, как муж обиделся на нее из-за милого новогоднего сюрприза.

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Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
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