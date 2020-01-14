"Мені потрібна така попа": Джамала оцінила фігуру Дорофєєвої в купальнику

Співачка продемонструвала соковиті форми на відпочинку в Домінікані
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не втрималися і теж вирушили погрітися і позасмагати до океану - зоряне сімейство проводить відпустку в Домінікані. Чоловік співачки вже встиг розбурхати мережу жарким пляжним фото з коханою, а заодно поділитися своєю думкою про довірливість дівчат. Учасниця групи "Время и Стекло" взяла з собою цілу колекцію купальників і починає потихеньку їх "вигулювати".
Надя поділилася свіжим гарячим кадром у своєму Instagram - артистка позує в півоберта до камери в злитному рожевому купальнику, демонструючи витончену талію і апетитні сідниці. На обличчі дівчини зовсім немає макіяжу, а волосся красиво розвіває вітер.
"День другий. Я поки ще зранку роблю зарядку. І досі харчуюся #почтиправильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся по повній або тримайтеся, типу там спортик, пп і фреші )))?" - поділилася Дорофєєва.
Однією з перших ефектний кадр оцінила зоряна колега і подруга Наді Джамала.
"Красуня. Мені потрібен такий купальник і попа звичайно", - написала співачка в коментарі.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Користувачі мережі з нею повністю згодні і засипали Надію компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва влаштувала екскурсію по заміському будинку і похвалилася величезною вбиральнею.