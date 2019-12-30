Надя Дорофеева впервые показала свой роскошный дом и гардеробную

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица похвасталась огромной гардеробной

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не так давно переехали в собственный большой частный дом. Пара давно мечтала о просторном жилище. Теперь у певицы есть личная огромная гардеробная, где она бережно хранит любимые вещи, обувь и аксессуары. Девушка решила сделать экскурсию по дому и устроила для поклонников рум-тур, показав жилище. Артистка записала влог и разместила его на своем YouTube-канале.

Так, она показала роскошную просторную гардеробную. Ее гордость – огромное зеркало во весь рост. Надя с трудом нашла производителя, который взялся изготовить этот предмет интерьера такого нестандартного размера, ведь оно оказалось очень тяжелым и толстым, но девушка все же своего добилась и заполучила зеркало мечты.

Певица признается, что прядок в ее шкафу – это редкость. Она с удовольствием показала свой "свитшотный рай" - удобную спортивную одежду, которая развешена на стойках. Различные объемные худи и свитшоты Надя предпочитает носить во время переездов и перелетов. "Это дело удобства", - заявляет она.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Особое место отведено обуви. "Я вообще не хожу на каблуках в жизни, потому что у меня устают ноги от всевозможных танцев и репетиций. В основном хожу в кросах, но если это как-то мероприятие, если нужно – могу с удовольствием надет. Большой процент обуви достался мне после съемок", - пояснила Надя.

Особый пункт – сумки. Кстати, несколько их них Наде достались в подарок от продюсера Ирины Горовой, а сумку от Louis Vuitton ей подарил Потап.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также певица показала свой экпресс-макияж. "Всегда беру с собой косметичку. На всякий случай. Знаете, могут в любой момент позвонить и сказать: "У вас завтра конце или через 5 часов концерт". Поэтому со мной всегда есть небольшой набор косметики", - рассказала певица.

Видео: YouTube/DoDoVlog

Ранее Владимир Дантес рассказал, как он покоряет Надю Дорофееву и поделился подробностями из личной жизни.