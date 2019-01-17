Маша Ефросинина поделилась секретами своего рациона: что ест звезда

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая расскааала об основным правилах питания и продемонстрировала рацион на отдыхе

Популярная телеведущая Маша Ефросинина, которая сейчас с семьей отдыхает в ОАЭ, подняла в Instagram важную тему правильного питания, а также решила ответить на вопросы поклонников. В частности, фанов знаменитости интересовало ее меню, а также секреты рациона, помогающие ей оставаться стройной и подтянутой.

Знаменитость решила показать, что кушает на завтрак каждый из членов ее семьи, а после познакомить поклонников со своим курортным рационом.

"Завтрак - это, пожалуй, единственный приём еды в сутки, который я считаю САМЫМ ответственным для человека! И поскольку уже сутки мой профиль и "Директ" содрогаются от количества диспутов на тему питание-здоровье, приведу четыре типа завтраков: собственно, сегодняшних утренних блюд всех членов моей семьи! Вся еда, как она есть... Как видите, все отдают разные предпочтения и сытности и типу еды!" - подписала она снимки.

Фото: завтрак мужа Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники начали живо обсуждать, чей вариант завтрака им ближе и что они предпочитают с утра.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мне Тимура и Наны завтрак больше по душе, потому что там есть красная рыбка, а ее я бы ела круглые сутки", "У меня очень похожие завтраки, чередую", "Классные завтраки и семья", "Солидарна с вашей дочерью", "У Тимура самый разнообразный и красивый завтрак! Машуня, твой салатик мне по душе. И ты мне очень по душе", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

В своих "историях" Маша показала собственные приемы пищи и пояснить, что она привычно употребляет в течение дня.

"Правильное питание – путь к здоровью, выносливости, прекрасному состоянию кожи и волос", - отметила звезда.

Она подчеркнула, что не сидит на диетах, а придерживается оптимального для себя режима питания и рациона. Например, Маша считает завтрак главным приемом пищи. При этом она не повторяет одни и те же блюда ежедневно, а чередует их.

Так, на сегодня сутра звезда позавтракала вареный яйцом, подсушенными тостами черного хлеба и парочкой ломтиков сыра, похожего на всем знакомый "Адыгейский". Телеведущая отметила, что всегда ест только белый сыр. Также Маша любит фрукты, но употребляет их только через два часа после основного приема пищи.

На обед знаменитость предпочла смузи, состоящий из киви, огурца, красного яблока и имбиря. Если бы Маша ела дома, то предпочла бы на второй прием пищи суп.

Фото: обед Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

"Перекус – это почти всегда орехи и почти всегда миндальные", - отметила телеведущая.

Фото: перекус Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Она коснулась также темы, знакомой всем мама. Многие из них привыкли доедать за детками и сами того не замечая, набираю в весе, ведь не контролируют количество съеденного.

"Суп доедать можно, а тортики и булочки – нельзя", - предупредила Ефросинина, показывая, как лакомится остатками чечевичного супа сына.

Фото: обед в ресторане отеля (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина восхитила поклонников точеной фигурой в купальнике. В кадре она позирует в накидке-халате изумрудного цвета и широкополой шляпе.

Напомним, что во время отдыха в Эмиратах Маша Ефросинина покрасовалась в синем платье-вышиванке и вызвала фурор романтичным фото с мужем.

К слову, Маша Ефросинина поделилась с поклонниками приятными воспоминаниями о самом радостном дне в ее жизни.

Видео: РБК-Украина