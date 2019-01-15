"Сочетание потрясающе": Маша Ефросинина в вышиванке произвела фурор в сети

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая вспомнила о забавном интернет-рекорде и показала снимок с мужем

Популярная телеведущая Маша Ефросинина показала очередной снимок в Instagram с отдыха, на котором красуется в стильной синей вышиванке. Телеведущая в солнечных очках сидит босая на траве и улыбается.

Знаменитость с юмором вспомнила о главной Instagram-новости – популярности фото яйца, обогнавшего рекордсменку фотоблога Кайли Дженнер. Она иронично отметила, что до такой востребованности в сети ей еще далеко.

"Признавайтесь, кто из вас сегодня пожалел, что он не яйцо?" - поинтересовалась Ефросинина, обращаясь к фанам.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Многие спросили, о каком яйце идет речь, ведь не все пользователи были в курсе сетевых перипетый, другие же отметили юмор телеведущей и не оставили без внимания ее наряд.

"Красивое платье", "Ой, как вкусно. Очень сочное фото", "Платье сногсшибательное", "Потрясающее сочетание цветовой гаммы! У вас всё так гармонично и сложено!", "Бабочка на цветке!", "Маша, вы как всегда прекрасны", - написали фаны.

Скриншот комметариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Также знаменитость показала романтичное фото с мужем. Она предстала перед поклонниками без макияжа, зато со счастливой улыбкой на лице.

Фото: Маша Ефросинина с мужем (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики телеведущей не смогли сдержать восхищения, глядя на пару, якотрая в кадре выглядит умиотворенной и счастливой.

"Мега красивая пара. Вы молодцы и пример для многих", "Очень заметно когда два человека любят друг друга. Глаза выдают все чувства, столько нежности и тепла. Действительно приятно смотреть не на наигранные чувства! Любви Вам до самого конца,пусть в сердце всегда горит этот огонек", - отмечали наблюдательные комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что ранее Маша поделилась воспоминаниями о самом счастливом дне в жизни. Оказалось, что день рождения Маши был наполнен огромным количеством приятных событий, которые даже заставили ее пустить слезу.

Видео: РБК-Украина