"Зашлась слезами!": Ефросинина рассказала о лучшем дне в ее жизни

Видео: (youtube.com/Маша Ефросинина)

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной #Пятерочке рассказала о самых счастливых событиях в своей жизни. В подписи к опубликованному ролику ведущая призналась, что самый счастливый день в ее жизни был в детстве, но вместо счастья она горько рыдала. Об этом она написала в своем Instagram.

"Помню один день из своего детства: 25 мая (мой день рождения) - иду на традиционную линейку последнего звонка! И вдруг туда неожиданно прибегает папа с букетом цветов (примчался с командировки раньше срока!), потом меня подхватывает одиннадцатиклассник- и вот я уже вместе с ним звоню в этот огроменный звонок, так что башка еще два дня напоминает колокол (но ведь счастье, счастье-то какое!); потом одноклассники делают сюрприз, и некоторые мальчики неприлично подходят сразу с двумя букетами: "я принес два- тебе и классухе, выбирай себе первая!". После школы моя мама накрывает дома стол, приходят подружки! Ко мне любили приходить больше не из-за меня, мне кажется, а из-за моей мамы - она (не понимаю как) умудрялась в нашей малюсенькой квартире сделать настоящий парк развлечений, с конкурсами и играми, фантами и сюрпризами! Мамочка, я все помню, как сегодня", — пишет Ефросинина.

Телеведущая также добавила, что после такого идеального дня рождения она горько заплакала.

"В общем, когда за последней подружкой закрылась в тот день дверь, я прям зашлась слезами!!! Мама, соскребавшая в тот момент сгущенку с ковра, застыла: "Доченька, что не так?". Захлебываясь соплями, я ответила: "Это был самый прекрасный день в моей жизни! И он закончился! Больше такого никогда не будет!". Мама обняла меня: "таких самых лучших дней, Машенька, в твоей жизни будет много! Но их не нужно горько оплакивать, а нужно поселить в домик твоей памяти, чтобы они грели тебя каждый раз, когда нужна будет вера в себя!", — добавила ведущая.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Она также рассказала про пять главных событий 2018 года.

Видео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что ранее Маша Ефросинина показала первые фото из отпуска.

Ранее сообщалось, что Маша Ефросинина стала топ-блогером.

До этого телеведущая поделилась секретами идеальной фигуры после праздников.

Видео: РБК-Украина