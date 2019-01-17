Маша Єфросиніна поділилася секретами свого раціону: що їсть зірка

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розповіла про основні правила харчування і продемонструвала раціон на відпочинку

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна, яка зараз відпочиває з родиною в ОАЕ, підняла в Instagram важливу тему правильного харчування, а також вирішила відповісти на питання шанувальників. Зокрема, фанів знаменитості цікавило її меню, а також секрети раціону, що допомагають їй залишатися стрункою і підтягнутою.

Знаменитість вирішила показати, що їсть на сніданок кожен із членів її сім'ї, а після познайомити шанувальників зі своїм курортним раціоном.

"Сніданок - це, мабуть, єдиний прийом їжі на добу, який я вважаю відповідальним для людини! І оскільки вже добу мій профіль і "Директ" здригаються від кількості диспутів на тему харчування-здоров'я, наведу чотири типи сніданків: власне, сьогоднішніх ранкових страв усіх членів моєї родини! Вся їжа, як вона є... Як бачите, всі мають різні уподобання і ситності і типом їжі!" - підписала вона знімки.

Фото: сніданок чоловіка Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники почали жваво обговорювати, чий варіант сніданку їм ближче і що вони вважають за краще з ранку.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мені Тимура та Нани сніданок більше по душі, тому що там є червона рибка, а її я б їла цілу добу", "У мене дуже схожі сніданки, чергую", "Класні сніданки і сім'я", "Солідарна з вашою дочкою", "У Тимура різноманітний і гарний сніданок! Машуня, твій салатик мені до душі. І ти мені дуже до душі", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

У своїх "історіях" Маша показала власні прийоми їжі і пояснити, що вона звично вживає протягом дня.

"Правильне харчування – шлях до здоров'я, витривалості, прекрасного стану шкіри та волосся", - зазначила зірка.

Вона підкреслила, що не сидить на дієтах, а дотримується оптимального для себе режиму харчування і раціону. Наприклад, Маша вважає сніданок головним прийомом їжі. При цьому вона не повторює одні і ті ж страви щодня, а чергує їх.

Так, на сьогодні зранку зірка поснідала варений яйцем, підсушеними тостами чорного хліба і парочкою скибочок сиру, схожого на всім знайомий "Адигейський". Телеведуча відзначила, що завжди їсть тільки білий сир. Також Маша любить фрукти, але вживає їх тільки через дві години після основного прийому їжі.

На обід знаменитість випила смузі, що складається з ківі, огірка, червоного яблука і імбиру. Якби Маша їла вдома, то воліла б на другий прийом їжі суп.

Фото: обід Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

"Перекус – це майже завжди горіхи і майже завжди мигдальні", - зазначила телеведуча.

Фото: перекус Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Вона торкнулася також теми, знайомої всім мама. Багато з них звикли доїдати за дітками і самі того не помічаючи, набираю вагу, адже не контролюють кількість з'їденого.

"Суп можна доїдати, а тортики і булочки – не можна", - попередила Єфросиніна, показуючи, як ласує залишками сочевичного супу сина.

Фото: обід в ресторані готелю (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна вразила шанувальників витонченою фігурою в купальнику. У кадрі вона позує в накидці-халаті смарагдового кольору і крислатому капелюсі.

Нагадаємо, що під час відпочинку в Еміратах Маша Єфросиніна покрасувалася в синій сукні-вишиванці і викликала фурор романтичним фото з чоловіком.

До речі, Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками приємними спогадами про самий радісний день в її житті.

Відео: РБК-Україна