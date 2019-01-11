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"Привет отдыхающим": Маша Ефросинина показала первые фото из отпуска

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.01.2019 - 19:45
"Привет отдыхающим": Маша Ефросинина показала первые фото из отпуска
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Хоть погода немного и подвела, но настроение это ведущей не испортило

Украинская телеведущая Маша Ефросинина пополнила ряды звездных коллег, которые отправились проводить отпуск в теплые страны, спасаясь от суровой зимы. В своих "историях" Instagram она показала первые снимки, на которых можно увидеть звезду в компании ее сына.

Маша не сообщала, куда именно она полетела, зато показала пляжные пейзажи с пальмами. Правда, погода не слишком порадовала телеведущую, хотя она отметила, что на экзотическом курорте однозначно теплее и комфортнее, чем в заснеженном Киеве.

&quot;Привет отдыхающим&quot;: Маша Ефросинина показала первые фото из отпуска

Фото: пляжные пейзажи на курорте, где отдыхает Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;Привет отдыхающим&quot;: Маша Ефросинина показала первые фото из отпуска

Фото: Маша Ефросинина с сыном на отдыхе (instagram.com/mashaefrosinina)

"Погода – попрыгать и согреться", - написала Ефросинина, показав, как весело скачет вместе с сыном Александром по мощеной дорожке.

&quot;Привет отдыхающим&quot;: Маша Ефросинина показала первые фото из отпуска

Фото: Маша Ефросинина с сыном на отдыхе (instagram.com/mashaefrosinina)

Для прогулки Маша выбрала укороченные бежевые штаны, легкую белую футболку, а наверх набросила кремовый кардиган. Она разбавила ансамбль лоферами с анималистичным принтом.

&quot;Привет отдыхающим&quot;: Маша Ефросинина показала первые фото из отпуска

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее мы писали о том, что отдыхать на Маврикий отправились супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Телеведущая регулярно радует поклонник пляжными снимками, позируя в стильных летних нарядах.

Также на Маврикии проводит время с мужем и украинская звезда Джамала. Впервые после родов артистка показала фигуру в купальнике, восхитив поклонников своей стройностью. Также исполнительница восхитила фанов образом в платье-вышиванке.

Не отстают от коллег-знаменитостей и Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом. Правда, ее отдых омрачила болезнь, которая буквально свалила певицу с ног в первый же день по прибытии в Дубае.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Маша Ефросинина
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