"Просто богиня": Маша Ефросинина восхитила фанов фигурой в купальнике

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась красочными фото с отдыха в Эмиратах

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина нечасто балует поклонников снимками в купальнике, несмотря на то, что является обладательницей отличной фигуры. Тем ценнее новые фото, которыми она поделилась на своей странице в Instagram. Артистка, которая ранее произвела фурор в сети отпускным образом в платье-вышиванке, опубликовала серию ярких кадров.

На фото Маша позирует на пляже в длинном халате-накидке изумрудного цвета и черной шляпе.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Однако больше всего внимания привлекло последнее фото, на котором она распахнула халат и продемонстрировала подтянутую фигуру в черном бикини.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Люблю мой рай", - просто написала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что звезда вместе с мужем и двумя детьми отдыхает в ОАЭ.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети ожидаемо остались в восторге от подобных снимков и засыпали ведущую комплиментами.

"Восторг! особенно от последнего фото";

"Маша, Вы Богиня";

"Чудові форми!!! Відразу видно, що це результат клопіткої праці!!! Краса!!!";

"Вау! Маша! Вы-восторг!";

"Какая фигура, о боги!";

"Вы просто богиня!!!! Как вы так похудели?";

"Невероятная красавица!";

"Четверте фото, просто вау, Ви неперевершені", - пишут подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина поучаствовала в популярном флешмобе 10 Years Challenge и показала, как выглядела десять лет назад. С тех пор ведущая заметно похудела.

Также мы сообщали, что Маша Ефросинина в экстравагантном наряде оценила чудеса искусства в Лувре в Абу-Даби.

Видео: РБК-Украина