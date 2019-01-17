"Просто богиня": Маша Ефросинина восхитила фанов фигурой в купальнике

Ведущая поделилась красочными фото с отдыха в Эмиратах
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина нечасто балует поклонников снимками в купальнике, несмотря на то, что является обладательницей отличной фигуры. Тем ценнее новые фото, которыми она поделилась на своей странице в Instagram. Артистка, которая ранее произвела фурор в сети отпускным образом в платье-вышиванке, опубликовала серию ярких кадров.
На фото Маша позирует на пляже в длинном халате-накидке изумрудного цвета и черной шляпе.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Однако больше всего внимания привлекло последнее фото, на котором она распахнула халат и продемонстрировала подтянутую фигуру в черном бикини.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"Люблю мой рай", - просто написала Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Отметим, что звезда вместе с мужем и двумя детьми отдыхает в ОАЭ.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Пользователи сети ожидаемо остались в восторге от подобных снимков и засыпали ведущую комплиментами.
"Восторг! особенно от последнего фото";
"Маша, Вы Богиня";
"Чудові форми!!! Відразу видно, що це результат клопіткої праці!!! Краса!!!";
"Вау! Маша! Вы-восторг!";
"Какая фигура, о боги!";
"Вы просто богиня!!!! Как вы так похудели?";
"Невероятная красавица!";
"Четверте фото, просто вау, Ви неперевершені", - пишут подписчики в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина поучаствовала в популярном флешмобе 10 Years Challenge и показала, как выглядела десять лет назад. С тех пор ведущая заметно похудела.
Также мы сообщали, что Маша Ефросинина в экстравагантном наряде оценила чудеса искусства в Лувре в Абу-Даби.
Видео: РБК-Украина