MARUV обжигает пластикой кошки в латексном костюме и полицейской фуражке

MARUV (Анна Корсун) после небольшого отдыха в Турции вновь вернулась к постоянным гастролям. На этот раза скандальную украинскую исполнительницу "занесло" в Юрмалу (латвийский курортный город), где проходит музыкальный фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019". Отметим, что событие проходит с 18 по 21 июля. MARUV изумляла публику вчера, 18 июля.

Как обычно, не обошлось без "соблазнительной провокации". На сцену музфестиваля MARUV вышла в экстремально облегающем латексном костюме, а именно – в латексных черных брюках с завышенной талией, а также облегающей черной водолазке. Вызывающий образ певицы дополняла обувь на высокой платформе и шпильках, а также полицейская фуражка. Кстати, образ соблазнительной полицейской – новая фишка Корсун.

Не так дано певица выступила в Одессе, откуда поспешила показать дерзкое фото. На снимке она позирует со своим герлз-бендом. При этом все девушки позируют в фуражках. Тогда один из поклонников подчеркнул, что таким полицейским он "сдался бы с поличным".

Что касается выступления в Юрмале, то MARUV опубликовала несколько эффектных видео у себя в instagram-сториз, на которых позирует в девушками из танцевальной команды, а также отдельно.

На одном из видео Аня Корсун плавно двигается, демонстрируя свой вызывающий образ.

Корсун в латексном костюме (скриншоты: instagram.com/maruvofficial)

Также исполнительница сделала селфи с девушками танцовщицами.

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Кстати, незадолго до выступления на фестивале "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019" MARUV выступала и параллельно отдыхала в Турции.

Певица недавно опубликовала серию фото, подписав ее: "Мои турецкие каникулы". На снимках видим не только Аню и девушек их ее команды, но также и мужа – Александр Корсун.

MARUV с мужем и своей командой на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кстати, до этого MARUV покорила плавными изгибами в леопардовом купальнике на отдыхе в Турции. В очередной раз исполнительница показала свою любовь к принту анималье, выбрал купальникх в леопардовых отметинах. Мы также в который раз напомним, что анималистичный принт - тренд 2019 года.

Также незадолго до этого MARUV поразила формами в бикини. Тогда поклонники посоветовали своей любимице больше не худеть - ей и так хорошо!