MARUV обпікає пластикою кішки в латексному костюмі і поліцейському кашкеті

MARUV (Анна Корсун) після невеликого відпочинку в Туреччині знову повернулася до постійних гастролей. Цього разу скандальну українську виконавицю "занесло" в Юрмалу (латвійський курорт), де проходить музичний фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019". Зазначимо, що подія проходить з 18 по 21 липня. MARUV дивувала публіку вчора, 18 липня.

Як завжди, не обійшлося без "спокусливої провокації". На сцену музфестиваля MARUV вийшла в екстремально облягаючому латексному костюмі, а саме – в латексних чорних брюках із завищеною талією, а також тісній чорній водолазці. Зухвалий образ співачки доповнювало взуття на високій платформі і шпильках, а також поліцейська кашкет. До речі, образ спокусливої поліцейської – нова фішка Корсун.

Не так дано співачка виступила в Одесі, звідки поспішила показати зухвале фото. На знімку вона позує зі своїм гьорлз-бендом. При цьому всі дівчата позують в кашкетах. Тоді один з шанувальників підкреслив, що таким поліцейським він "здався б на гарячому".

Що стосується виступу в Юрмалі, то MARUV опублікувала кілька ефектних відео у себе в instagram-сторіз, на яких позує в дівчатами з танцювальної команди, а також окремо.

На одному з відео Аня Корсун плавно рухається, демонструючи свій зухвалий образ.

Корсун в латексному костюмі (скріншоти: instagram.com/maruvofficial)

Також виконавиця зробила селфі з дівчатами танцівницями.

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

До речі, незадовго до виступу на фестивалі "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019" MARUV виступала і паралельно відпочивала в Туреччині.

Співачка нещодавно опублікувала серію фото, підписавши її: "Мої турецькі канікули". На знімках бачимо не тільки Аню і дівчат з її ткоманди, але також і чоловіка – Олександр Корсун.

MARUV з чоловіком і своєю командою на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/maruvofficial)

До речі, до цього MARUV підкорила плавними вигинами в леопардовому купальнику на відпочинку в Туреччині. В черговий раз співачка показала свою любов до принту анімальє, вибрав купальникх в леопардових відмітинах. Ми також вкотре нагадаємо, що анімалістичний принт - тренд 2019 року.

Також незадовго до цього MARUV вразила формами в бікіні. Тоді шанувальники порадили своїй улюблениці більше не худнути - їй і так добре!