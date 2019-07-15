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"Сдался бы с поличным": MARUV в образе соблазнительной полицейской вызвала фурор в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.07.2019 - 15:31
"Сдался бы с поличным": MARUV в образе соблазнительной полицейской вызвала фурор в сети
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Корсун показала сразу два очень откровенных образа в боди

MARUV (Аня Корсун), как обычно, эпатирует! Ни одно выступление украинской исполнительницы не обходится без пикантной изюминки. А также – без череды вызывающих и очень откровенных нарядов. Не стало исключением и недавнее выступление певицы в Одессе, откуда она поспешила показать несколько экстравагантных фото.

Так, на своей instagram-страничке MARUV показала парочку снимков с выступления. На фото скандальная исполнительница позирует вместе со своим герлз-бендом. При этом все девушки позируют в похожих сценических костюмах. Безусловно, откровенных!

На самой Корсун – соблазнительное боди синего цвета, украшенное анималистичным принтом. Кстати, принт анималье – тренд 2019 года! Образ певица дополняют высокие ботфорты на экстремально высоких шпильках и платформе. Еще одна изюминка образа – полицейская фуражка. Макияж сделан на черные глаза!

&quot;Сдался бы с поличным&quot;: MARUV в образе соблазнительной полицейской вызвала фурор в сети

MARUV со своими танцовщицами (фото: instagram.com/maruvofficial)

На следующем снимке видим уже хорошо знакомые костюмы. А именно – кислотно салатовые боди, колготки в сеточку и лаковые ботинки на платформе. Как всегда, очень экстравагантно!

&quot;Сдался бы с поличным&quot;: MARUV в образе соблазнительной полицейской вызвала фурор в сети

Фото: instagram.com/maruvofficial

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от этих снимков и поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

  • "Такой полиции я бы сдался с поличным"
  • "И жёлтые красиво. Женщина должна быть разной!!!"
  • "Марув, как всегда, великолепна и ослепительна со своими обвораживающими нарядами"
  • "Хороши, чертовки"
  • "Образы просто пушка"
  • "А полисменки вообще отпад! Вне конкуренции"
  • "Тигрицы"
  • "Две из множества инкарнаций Богини"
  • "Ниндзя, сама дерзость"
  • "Кем только не были эти девушки, любые ваши желания, любим и ценим вас и ваш талант любыми, браво девчонки!!"

&quot;Сдался бы с поличным&quot;: MARUV в образе соблазнительной полицейской вызвала фурор в сети

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV поразила формами в бикини. Певица решила немного отдохнуть на курорте перед чередой выступлений. При этом Корсун показала роскошную фигуру в блестящем бикини. А вот ее поклонники посоветовали своей любимице больше не худеть! 

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Новости Украины певецMARUV
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