"Сдался бы с поличным": MARUV в образе соблазнительной полицейской вызвала фурор в сети

Корсун показала сразу два очень откровенных образа в боди
MARUV (Аня Корсун), как обычно, эпатирует! Ни одно выступление украинской исполнительницы не обходится без пикантной изюминки. А также – без череды вызывающих и очень откровенных нарядов. Не стало исключением и недавнее выступление певицы в Одессе, откуда она поспешила показать несколько экстравагантных фото.
Так, на своей instagram-страничке MARUV показала парочку снимков с выступления. На фото скандальная исполнительница позирует вместе со своим герлз-бендом. При этом все девушки позируют в похожих сценических костюмах. Безусловно, откровенных!
На самой Корсун – соблазнительное боди синего цвета, украшенное анималистичным принтом. Кстати, принт анималье – тренд 2019 года! Образ певица дополняют высокие ботфорты на экстремально высоких шпильках и платформе. Еще одна изюминка образа – полицейская фуражка. Макияж сделан на черные глаза!
MARUV со своими танцовщицами (фото: instagram.com/maruvofficial)
На следующем снимке видим уже хорошо знакомые костюмы. А именно – кислотно салатовые боди, колготки в сеточку и лаковые ботинки на платформе. Как всегда, очень экстравагантно!
Фото: instagram.com/maruvofficial
Поклонники исполнительницы пришли в восторг от этих снимков и поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial
Напомним, ранее MARUV поразила формами в бикини. Певица решила немного отдохнуть на курорте перед чередой выступлений. При этом Корсун показала роскошную фигуру в блестящем бикини. А вот ее поклонники посоветовали своей любимице больше не худеть!