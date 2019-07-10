"Не худей больше": MARUV поразила формами в бикини

Корсун подчеркнула, что уже зарядилась новыми силами
MARUV (Ання Корсун) после ряда концертов и небольших выступлений в клубах, а особенно после большого сольного концерта в Киеве, решила наконец отдохнуть, перезарядиться и набраться новых сил. Украинская певица, правда, так и не отметила, где же именно отдыхает. Зато MARUV опубликовала несколько ярких фото с отдыха.
Так, на своей Instagram-страничке MARUV опубликовала два “страстных” снимках, сделанных в бассейне. Скандальная певица лежит, позируя в откровенном бикини серого цвета. При этом Корсун в кадр не смотрит, а куда-то вдаль. У нее влажные волосы. Из аксессуаров - только солнцезащитные очки.
“I charged up and ready to rock again” (“я зарядилась и опять готова зажигать”) - подписала серию фото MARUV.
MARUV в бикини (фото: instagram.com/maruvofficial)
При этом сложно не отметить - корсун выглядит потрясающе. Певица очень постройнела за последнее время. Скорее всего, постоянные занятия танцами на пилоне, растяжки и т.д. пошли ей только на пользу.
Кроме того, в сети также появилось “горячее” видео, на котором Аня стоит в оконном проеме и демонстрирует свои плавные изгибы. В центре внимания - стройные длинные ножки исполнительницы.
И еще немного жарких движений от #MARUV (#АннаКорсун)! Пока певица не признается, где же отдыхает! pic.twitter.com/88ZmXNB07Q— MyGlamWish (@glam_wish) July 10, 2019
Поклонники MARUV пришли в восторг от ее новый фото и поспешили засыпать свою любимицу комментариями:
Скриншот комметариев: instagram.com/maruvofficial
Напомним, ранее MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь. Певица предстала сразу в нескольких эпатажных образах.
Также стало известно, что MARUV споет на разогреве у всемирно известной певицы Кристины Агилеры в Москве на концерте, запланированном на 23 июля.
Кстати, MARUV честно рассказала о том, на что ей пришлось пойти ради успешной карьеры. Оказалось, что выступления на высоких каблуках наносят существенный вред здоровью певицы.