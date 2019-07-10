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"Не худей больше": MARUV поразила формами в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.07.2019 - 14:36
"Не худей больше": MARUV поразила формами в бикини
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Корсун подчеркнула, что уже зарядилась новыми силами

MARUV (Ання Корсун) после ряда концертов и небольших выступлений в клубах, а особенно после большого сольного концерта в Киеве, решила наконец отдохнуть, перезарядиться и набраться новых сил. Украинская певица, правда, так и не отметила, где же именно отдыхает. Зато MARUV опубликовала несколько ярких фото с отдыха.

Так, на своей Instagram-страничке  MARUV опубликовала два “страстных” снимках, сделанных в бассейне. Скандальная певица лежит, позируя в откровенном бикини серого цвета. При этом Корсун в кадр не смотрит, а куда-то вдаль. У нее влажные волосы. Из аксессуаров - только солнцезащитные очки. 

“I charged up and ready to rock again” (“я зарядилась и опять готова зажигать”) - подписала серию фото MARUV.

&quot;Не худей больше&quot;: MARUV поразила формами в бикини

&quot;Не худей больше&quot;: MARUV поразила формами в бикини

MARUV в бикини (фото: instagram.com/maruvofficial)

При этом сложно не отметить - корсун выглядит потрясающе. Певица очень постройнела за последнее время. Скорее всего, постоянные занятия танцами на пилоне, растяжки и т.д. пошли ей только на пользу. 

Кроме того, в сети также появилось “горячее” видео, на котором Аня стоит в оконном проеме и демонстрирует свои плавные изгибы. В центре внимания - стройные длинные ножки исполнительницы.

Поклонники MARUV пришли в восторг от ее новый фото и поспешили засыпать свою любимицу комментариями: 

  • “На огонь и воду можно смотреть бесконечно, а от такого огня в воде отлипнуть невозможно” 
  • “Вау, огонь! Хоть и в водице)) которая заряжает)) Богиня” 
  • “Худая какая!! Красотка”
  • “Красивая и неподражаемая, обожаю” 
  • “Мир дозрел лицезреть Марувоньку в раздельном купальнике” 
  • “Огнище! Мир таки дозрел наконец - ура!” 
  • “Как всегда, самая лучшая” 
  • “Только не худей больше” 
  • “Вауу, какая красивая” 
  • “Всегда, когда я вижу тебя либо слышу твои песни, у меня в голове "ком ту ми ком ту ми"

&quot;Не худей больше&quot;: MARUV поразила формами в бикини

Скриншот комметариев: instagram.com/maruvofficial 

Напомним, ранее MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь. Певица предстала сразу в нескольких эпатажных образах. 

Также стало известно, что MARUV споет на разогреве у всемирно известной певицы Кристины Агилеры в Москве на концерте, запланированном на 23 июля.

Кстати,  MARUV честно рассказала о том, на что ей пришлось пойти ради успешной карьеры. Оказалось, что выступления на высоких каблуках наносят существенный вред здоровью певицы.

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Новости Украины певецMARUV
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