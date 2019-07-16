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MARUV покоряет плавными изгибами в леопардовом купальнике на отдыхе в Турции

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.07.2019 - 11:26
MARUV покоряет плавными изгибами в леопардовом купальнике на отдыхе в Турции
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV уже в Турции, о чем поспешила сообщить поклонникам

MARUV (Анна Корсун) решила, как обычно, соединить приятное с полезным. Скандальная украинская исполнительница улетела на выступление в Турцию. А именно – в Анталью. О чем поспешила сообщить своей многотысячной армии поклонников в сети instagram. При этом прежде, чем выступить, MARUV зря времени не теряет, наслаждаясь отдыхом на одном из курортов.

Так, в разделе instagram-сториз певица уже успела показать свой пляжный образ – как обычно, откровенный и вызывающий.

На снимке и коротеньком видео MARUV позирует в закрытом купальнике с таким полюбившимся исполнительнице анималистичным принтом в виде леопардовых пятен. В который раз подчеркнем, что в этом году принт анималье на пике популярности! Этот тренд 80-90-х вновь актуален, как никогда.

Пляжный образ Корсун дополнила оригинальными экстремально короткими шортами, которые декорированы длинными кистями. Шлепанцы и массивные солнцезащитные очки – привычные дополнения!

При этом певица опубликовала фото, на котором выгибается, демонстрируя плавные изгибы точеной фигуры. Следует подчеркнуть, что за последнее время MARUV очень похудела.

MARUV покоряет плавными изгибами в леопардовом купальнике на отдыхе в Турции

MARUV на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV покоряет плавными изгибами в леопардовом купальнике на отдыхе в Турции

Скриншот видео: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV в образе соблазнительной полицейской вызвала фурор в сети. Не так давно певица выступила в Одессе, откуда и показала новые фото в пикантных образах. Вместе с Корсун на снимках также позируют девушки из ее герлз-бенда. Как обычно, все в похожих нарядах. А на MARUV - соблазнительные боди. 

Также до этого  MARUV поразила формами в бикини. Певица позировала в блестящем открытом купальнике. При этом поклонники исполнительницы отметили, что она очень похудела и посоветовали ей больше этого не делать. 

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Новости Украины певецMARUV
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