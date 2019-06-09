MARUV в "леопардовом" купальнике похвасталась аппетитными формами

Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун) продолжает радовать поклонников своими дерзкими образами, постоянно подбрасывая дров в огонь обсуждений появлениями на различных светских мероприятиях и сцене в откровенных луках. Ее смелые шоу порой шокируют, а сценические образы каждый раз заставляют удивляться. Певица не скрывает, что летом у нее намечается плотный гастрольный график и ей часто придется менять страны, чтобы порадовать поклонников по всему миру. Так, Анна прилетела в Италии, где успела не только дать концерт, но и отдохнуть. В InstaStoies она показала кадры из роскошного номера, шикарный вид из окна на окрестные пейзажи, а также похвасталась фигурой в купальнике.

Так, певица не удержалась, чтобы не провести виртуальную экскурсию и продемонстрировать аппартаменты, а также вид с балкона. Ее впечатлил изысканный интерьер и живописные окрестности.

Она назвала поездку "лакшери-гастролями", поспешив предъявить доказательства своих слов.

Номер MARUV в итальянской гостиннице (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Саша, ты хочешь себе такую квартиру, как этот номер. Дорого, богато, деревянно. А самое главное что? Красивый вид!" - заявила она, попутно показав своего мужа.

Также звезда позировала у бассейна в купальнике с "хищным" принтом, демонстрируя во всей красе свои упругие и аппетитные формы.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что MARUV восхитила образом в латексном костюме. Наряд в точности повторял ее аппетитные изгибы.

Ранее MARUV привела в восторг сеть своим бесконечными ногами. Певица может похвастаться высоким ростом, а ее сценическая обувь на каблуках и платформе только добавляет эффектности образу.

К слову, MARUV со своим шоу-балетом покрасовалась в "хищных" коротких нарядах, вызвав ажиотах среди поклонников.