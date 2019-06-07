MARUV поразила плавными изгибами в экстремально облегающем латексном костюме

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала новый образ - вновь экстремально облегающий

MARUV (Анна Корсун) ошарашила поклонников очередным очень откровенным и сексуальным образом. Скандальная украинская певица буквально каждый день показывает поклонникам различные сценические образы – один откровеннее другого. При этом в последнее время MARUV заметно разнообразила свой сценический гардероб.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз певица показала очередной смелый выход. Певиц показала целую серию коротких видео, демонстрируя во всей красе плавные изгибы фигуры.

При этом на MARUV – экстремально облегающий костюм черного цвета из латекса, с шортами велосипедками и длинными рукавами. Образ Корсун дополняет пояс на талии из множества блестящих подвесок с искусственными бриллиантиками. И классика – черные ботинки на высокой платформе и шпильках.

Экстремальная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кстати, не так давно MARUV похвасталась еще одним своим сценическим образом – тоже новеньким. Так, певица и ее герлз-бенд появились на сцене Николаева в облегающих платьях кислотно салатового оттенках. Элементы гардероба украшены хищными леопадовыми пятнами. Напомним, что принт анималье – тренд весна-лето 2019. Более того, MARUV даже соответствующий макияж под экстремальный образ подобрала.

Скандальная MARUV со своей танцевальной группой в Николаеве (фото: instagram.com/maruvofficial)

А еще чуть позже певица засыпала фанатов яркими фото с прошедших концертов в Николаеве и Кривом Роге. Однако больше всего поклонников Корсун тогда привлекло одно фото, на котором она позирует сама. При этом сложно не отметить, какие же длинные и стройные ножки у MARUV.

Напомним, ранее Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками.