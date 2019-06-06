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Было нереально горячо! MARUV пленила "ногами-небоскребами" (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2019 - 14:27
Было нереально горячо! MARUV пленила "ногами-небоскребами" (фото)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV заворожила фанатов стройными ножками

MARUV (Анна Корсун) решила напомнить своим поклонникам о прошедших концертах в Николаеве и Кривом Роге, которые отгремели пару дней назад. И сделала это скандальная исполнительница в привычной для себя манере – как всегда, эпатажно, смело и очень откровенно. Так, на своей instagram-страничке MARUV опубликовала целую серию действительно "горячих" фото.

На снимках можно проследить самые яркие моменты выступления MARUV и ее герлз-бенда. К слову, во время ярких перформансов Анна Корсун несколько раз меняла образы – один откровеннее другого. Видим уже знакомое ультра короткое платье кислотно-желтого цвета. А также черное боди. Новый образ – облегающее платье салатового оттенка, обильно покрытое "хищными" леопардовыми пятнами.

По "классике", смелые выходы певица комбинирует с колготками в сеточку, а также туфлями на экстремально высокой платформе и каблуках.

Однако больше всего внимание поклонников привлекло фото, на котором певица позирует одна. MARUV стоит на сцене в желтом платье, на каблуках. При этом очень словно не обратить внимание на ее длинные стройные ножки. Все же активные тренировки на пилоне и танцы дают о себе знать.

Стройная MARUV

Стройная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

 

Анна Корсун во время выступления в Николаеве и Кривом Роге (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Это были большие живые выступления в Николаеве и Кривом Роге. Я не знаю, как сказать, что я хочу сказать об этих концертах! Просто спасибо", - пишет Корсун.

Поклонники же певицы засыпали ее восторженными комментариями:

  • "Ты была великолепна!! Ждем новых концертов, обязательно приду! Спасибо за прекрасные эмоции"
  • "Самая лучшая певица, даже Майкл Джексон отдыхает"
  • "Марув, ты крутая, красивая, ты чертовски сексуальна, глубокий и мудрый человек, видела интервью, знаю и скоро подстригусь как ты. Порвем весь мир"
  • "Сногшибательная!"
  • "Это было нереально горячо! Лучшая!"
  • "Красота зашкаливает"
  • "Ты лучшая"
  • "Супер, вы потрясающая!"
  • "Шоу были опупенные, мировой ТОП уровень, МАРУВ бесподобна" и т.д.

Было нереально горячо! MARUV пленила &quot;ногами-небоскребами&quot; (фото)

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Было нереально горячо! MARUV пленила &quot;ногами-небоскребами&quot; (фото)

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Напомним, до этого певица в полупрозрачном белье показала аппетитные формы. Корсун сделала несколько снимков своего отражения в зеркале в полный рост.

Также ранее MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах. Певица вновь отправилась в Дубай с выступлением. 

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