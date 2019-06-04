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Стая диких кошек: MARUV заворожила провокационным и "хищным" образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.06.2019 - 12:23
Стая диких кошек: MARUV заворожила провокационным и "хищным" образом
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала образы с выступления в Николаеве

MARUV (Анна Корсун) не перестает удивлять и в прямом смысле эпатировать. Скандальная украинская исполнительница, о которой активно заговорили после ее отказа участвовать в Евровидении 2019, знает, как удерживать внимание поклонников. MARUV то и дело появляется на различных выступлениях в очень смелых и откровенных нарядов. А выступлений у певицы в последнее время немало. Недавно Корсун со своим герлз-бендом выступила в Николаеве. Перед местной публикой певица показала что-то новенькое!

Так, MARUV показала поклонникам новый "хищный" образ. На своей instagram-страничке певица опубликовала жгучее фото. На снимке вместе с Аней Корсун видим ее команду. Все девушки одеты в одинаковые платья.  Кстати, в команде Марув появились два новых парня!

Сама MARUV и ее девушки блистают в облегающих платьях c глубокими разрезами от бедра. Платья ярого желтого цвета декорированы анималистичным принтом. Образы, по классике, довершают колготки в сеточку, а также лаковые босоножки на платформе и шпильках.

"Моя банда", - коротко подписала фото  MARUV.

Скандальная MARUV

Скандальная MARUV со своей танцевальной группой в Николаеве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники певицы пришли в восторг и поспешили засыпать ее комментариями:

  • "Вы крутые! Ваша пластика, гибкость, вы лучшие, ваша работа заслуживает больших оваций!"
  • "Николаев с тобой всей душой, love love love love!"
  • "Николаев тебя ЛЮБИТ! Спасибо за прекрасный вечер!"
  • "Концерт был на высоте!"
  • "Получили огромное удовольствие от концерта! Спасибо за драйв и эмоции!"
  • "Это было просто космос, спасибо!"
  • "Какие же длинные ноги!"
  • "Шикарная банда, крутые образы! Maruv, ты - one love!"
  • "Реально крутые! Концерт супер!!!"
  • "Марув, вы просто космос, ваша енергия - это что-то, море энергии и позитива отдаете зрителю"
  • "Офигенная банда, и вы все - просто обожаю!"
  • "Горячо!"
  • "Какой огонь!"
  • "Дикие кошечки)"

Также в разделе сториз MARUV показала детали своего не менее интересного макияжа, который гармонично сочетался с платьем исполнительницы.

макияж MARUV

Смелый макияж MARUV для выступления в Николаеве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками. Исполнительницы выступили на одном концерте - на стадионе "Металлист" в Харькове. 

А до этого MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы  в купальнике с трендовым принтом.

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