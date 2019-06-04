Стая диких кошек: MARUV заворожила провокационным и "хищным" образом

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала образы с выступления в Николаеве

MARUV (Анна Корсун) не перестает удивлять и в прямом смысле эпатировать. Скандальная украинская исполнительница, о которой активно заговорили после ее отказа участвовать в Евровидении 2019, знает, как удерживать внимание поклонников. MARUV то и дело появляется на различных выступлениях в очень смелых и откровенных нарядов. А выступлений у певицы в последнее время немало. Недавно Корсун со своим герлз-бендом выступила в Николаеве. Перед местной публикой певица показала что-то новенькое!

Так, MARUV показала поклонникам новый "хищный" образ. На своей instagram-страничке певица опубликовала жгучее фото. На снимке вместе с Аней Корсун видим ее команду. Все девушки одеты в одинаковые платья. Кстати, в команде Марув появились два новых парня!

Сама MARUV и ее девушки блистают в облегающих платьях c глубокими разрезами от бедра. Платья ярого желтого цвета декорированы анималистичным принтом. Образы, по классике, довершают колготки в сеточку, а также лаковые босоножки на платформе и шпильках.

"Моя банда", - коротко подписала фото MARUV.

Скандальная MARUV со своей танцевальной группой в Николаеве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники певицы пришли в восторг и поспешили засыпать ее комментариями:

"Вы крутые! Ваша пластика, гибкость, вы лучшие, ваша работа заслуживает больших оваций!"

"Николаев с тобой всей душой, love love love love!"

"Николаев тебя ЛЮБИТ! Спасибо за прекрасный вечер!"

"Концерт был на высоте!"

"Получили огромное удовольствие от концерта! Спасибо за драйв и эмоции!"

"Это было просто космос, спасибо!"

"Какие же длинные ноги!"

"Шикарная банда, крутые образы! Maruv, ты - one love!"

"Реально крутые! Концерт супер!!!"

"Марув, вы просто космос, ваша енергия - это что-то, море энергии и позитива отдаете зрителю"

"Офигенная банда, и вы все - просто обожаю!"

"Горячо!"

"Какой огонь!"

"Дикие кошечки)"

Также в разделе сториз MARUV показала детали своего не менее интересного макияжа, который гармонично сочетался с платьем исполнительницы.

Смелый макияж MARUV для выступления в Николаеве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками. Исполнительницы выступили на одном концерте - на стадионе "Металлист" в Харькове.

А до этого MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы в купальнике с трендовым принтом.