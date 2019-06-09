MARUV в "леопардовому" купальнику похвалилася апетитними формами

Епатажна співачка MARUV (Анна Корсун) продовжує радувати шанувальників своїми зухвалими образами, постійно підкидаючи дров у вогонь обговорень появами на різних світських заходах і сцені у відвертих луках. Її сміливі шоу часом шокують, а сценічні образи щоразу змушують дивуватися. Співачка не приховує, що влітку у неї намічається щільний гастрольний графік і їй часто доведеться міняти країни, щоб порадувати шанувальників по всьому світу. Так, Ганна прилетіла до Італії, де встигла не тільки дати концерт, але і відпочити. У InstaStoies вона показала кадри з розкішного номера, шикарний вид з вікна на навколишні пейзажі, а також похвалилася фігурою в купальнику.

Так, співачка не втрималася, щоб не провести віртуальну екскурсію і продемонструвати апартаменти, а також вид з балкона. Її вразив вишуканий інтер'єр та мальовничі околиці.

Вона назвала поїздку "лакшері-гастролями", поспішивши пред'явити докази своїх слів.

Номер MARUV в італійській готелі (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Саша, ти хочеш собі таку квартиру, як цей номер. Дорого, багато, дерев'яно. А саме головне що? Гарний вигляд!" - заявила вона, попутно показавши свого чоловіка.

Також зірка позувала біля басейну в купальнику з "хижим" принтом, демонструючи у всій красі свої пружні і апетитні форми.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що MARUV захопила образом в латексному костюмі. Вбрання в точності повторював її апетитні вигини.

Раніше MARUV привела в захват мережу своїми нескінченними ногами. Співачка може похвалитися високим зростом, а її сценічне взуття на підборах і платформі тільки додає ефектності образу.

До речі, MARUV зі своїм шоу-балетом покрасувалася в "хижих" коротких вбрннях, викликавши ажіотах серед шанувальників.