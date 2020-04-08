Мамы придумают вакцину: Осадчая с сыном задалась важным вопросом на карантине

Катя Осадчая и Юрий Горбунов — одна из самых осознанных пар украинского шоу-бизнеса. Телеведущие остатся дома и призывают к этому своих поклонников. Хотя следует отметить, что время от времени Осадчая приезжает в студию и снимает новые выпуски программы “Светская жизнь”. При этом ведущая уверяет — все меры предосторожности соблюдаются. Даже студия тщательно дезинфицируется. Ну а дома с родителями остается их сынок — трехлетний Ваня. И судя по всему, мальчик точно не дает заскучать своим звездным родителям. В своем недавнем посте Осадчая дала понять, что идеи развлечений сына уже на исходе.

Так как, на своей Instagram-страничке Осадчая опубликовала новое домашнее фото. На снимке именитая телеведущая позирует в обычной домашней одежде. Для вечерних посиделок во дворе Осадчая выбрала объемный свитер цвета слоновой кости, а также просторные синие штаны. При этом на Кате ни капли макияжа. Волосы телеведущей заплетены в простой хвостик. На вечернем фото Осадчая дарит поклонникам лучезарную улыбку. Но при этом одной рукой держится за голову.

Фото: instagram.com/kosadcha

Также в кадре видим бегающего вокруг мамы Ивана. Отметим, что звездные родители все еще не хотят показывать лицо сына, поэтому мальчик позирует к камере спиной. В руках он держит совок и метелку. Становится понятно, что ребенок старается занять себя хоть чем-то.

“Чим займаються ваші діти? Кажуть, що мами винайдуть вакцину ) #карантин” — шутит Осадчая.

Поклонники телеведущей также поспешили прокомментировать ее новое фото:

“О таком карантине, как у вас можно мечтать)) Я без зависти, честно. Все познается в сравнении. Интересно, как бы вы запели, если бы сидели беременной целыми днями в двухкомнатной квартире и с ребенком?) Считайте, что вам повезло)”

“Та вже місяць кажуть і нема шось. Значить, не все так зле вдома з дітьми”

“Діти займаються всим, а от мами в такому режимі нічого не встигають”

“В мене дуже спокійна дитина) любить сама гратися) тому мені пощастило)”

“А в нашій сім'ї донечка і синочок, які займаються тхеквондо. Сили нікуди дівати, зато є великий двір, це і спасає, бігають, дихають свіжим повітрям, катаються на велосипедах, роликах, самокатах. Відпочинок нам з чоловіком, коли вони на вулиці. Це нам всім випробування. На цьому життя не закінчується. ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

А вот Юрий Горбунов похвастался новым умением, которому он научился в период карантина. Выяснилось, что украинский телеведущий зря времени на карантине не тратил. Горбунов учился играть на пианино. Чтобы мотивировать своих поклонников продуктивно проводить домашнюю самоизоляцию, телеведущий записал короткое видео и похвастался новым умением. Таким образом Горбунов присоединился к флешмобу в сети — #кориснийкарантин.

Видео: Горбунов показывает, как играет на пианино

Фолловеры Горбунова засыпали его приятными комплиментами. “Умничка! Талантливый человек талантлив во всем!”, “Какой вы талантливый”, “Просто молодец”, “Ничего себе, супер”, — пишут поклонники Горбунова.

Напомним, ранее эффектная Катя Осадчая рассекретила свою давнюю традицию.