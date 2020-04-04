Йога для двоих: Осадчая и Горбунов восхитили семейной спортивной тренировкой

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущие вместе провели эффективную домашнюю тренировку

Катя Осадчая и Юрий Горбунов умеют разнообразить карантинные будни. Тем более заскучать им не дает маленький сын Иван – звездные родители придумывают для малыша развивающие и подвижные игры и с удовольствием присоединяются к нему. А в редкие моменты наедине пара также нашла, чем заняться. Катя недавно признавалась, что хотела бы овладеть йогой, а ее муж давно увлекается этой практикой, поэтому именно он стал учителем для жены.

Ведущие поделились в Instagram фото, на которых запечатлены во время занятий. Юрий позирует босиком на коврике для йоги, а Катя запечатлена без косметики и в спортивной удобной одежде. Ведущая предусмотрительно сделала несколько селфи.

"Два йога,то більше ніж один!" - подписал кадр Юрий. "Онлайн йога – сделано!" - написала на английском языке под фото улыбчивая Катя.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники пары пришли в восторг от спортивных семейных тренировок.

Катя, ви теж займаєтесь йогою, бо Юра, напевно, вже гуру йоги

Супер сімейка

Красиво

Супер ви класнючі! Бережіть себе!

Мої хороші.Приємно за вами спостерігати

Чудовий спосіб чимось зайнятися на карантині

Молодець, Юра

Така гармонічна пара

Молодцы! Восхищаюсь вашей парой!

Це так круто - разом займатись тим, що подобається обом!

Скриншот комментариев

Напомним, что Катя Осадчая в цветастом платье рассказала о давней любимой традиции, которой придерживается даже дома. Она поделилась домашним фото в стильном наряде, подчеркнув талию поясом.