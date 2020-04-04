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Йога для двоих: Осадчая и Горбунов восхитили семейной спортивной тренировкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2020 - 12:02
Йога для двоих: Осадчая и Горбунов восхитили семейной спортивной тренировкой
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущие вместе провели эффективную домашнюю тренировку

Катя Осадчая и Юрий Горбунов умеют разнообразить карантинные будни. Тем более заскучать им не дает маленький сын Иван – звездные родители придумывают для малыша развивающие и подвижные игры и с удовольствием присоединяются к нему. А в редкие моменты наедине пара также нашла, чем заняться. Катя недавно признавалась, что хотела бы овладеть йогой, а ее муж давно увлекается этой практикой, поэтому именно он стал учителем для жены.

Ведущие поделились в Instagram фото, на которых запечатлены во время занятий. Юрий позирует босиком на коврике для йоги, а Катя запечатлена без косметики и в спортивной удобной одежде. Ведущая предусмотрительно сделала несколько селфи.

"Два йога,то більше ніж один!" - подписал кадр Юрий. "Онлайн йога – сделано!" - написала на английском языке под фото улыбчивая Катя.

Йога для двоих: Осадчая и Горбунов восхитили семейной спортивной тренировкой

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Йога для двоих: Осадчая и Горбунов восхитили семейной спортивной тренировкой

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники пары пришли в восторг от спортивных семейных тренировок.

  • Катя, ви теж займаєтесь йогою, бо Юра, напевно, вже гуру йоги
  • Супер сімейка
  • Красиво
  • Супер ви класнючі! Бережіть себе!
  • Мої хороші.Приємно за вами спостерігати
  • Чудовий спосіб чимось зайнятися на карантині
  • Молодець, Юра
  • Така гармонічна пара
  • Молодцы! Восхищаюсь вашей парой!
  • Це так круто - разом займатись тим, що подобається обом!

Скриншот комментариев

Напомним, что Катя Осадчая в цветастом платье рассказала о давней любимой традиции, которой придерживается даже дома. Она поделилась домашним фото в стильном наряде, подчеркнув талию поясом.

Пример многим семьям: Осадчая и Горбунов очаровали нежностью на домашнем селфи Милая красоточка: Катя Осадчая без макияжа очаровала уютным домашним фото
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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