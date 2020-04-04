Йога для двоих: Осадчая и Горбунов восхитили семейной спортивной тренировкой

Ведущие вместе провели эффективную домашнюю тренировку
Катя Осадчая и Юрий Горбунов умеют разнообразить карантинные будни. Тем более заскучать им не дает маленький сын Иван – звездные родители придумывают для малыша развивающие и подвижные игры и с удовольствием присоединяются к нему. А в редкие моменты наедине пара также нашла, чем заняться. Катя недавно признавалась, что хотела бы овладеть йогой, а ее муж давно увлекается этой практикой, поэтому именно он стал учителем для жены.
Ведущие поделились в Instagram фото, на которых запечатлены во время занятий. Юрий позирует босиком на коврике для йоги, а Катя запечатлена без косметики и в спортивной удобной одежде. Ведущая предусмотрительно сделала несколько селфи.
"Два йога,то більше ніж один!" - подписал кадр Юрий. "Онлайн йога – сделано!" - написала на английском языке под фото улыбчивая Катя.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники пары пришли в восторг от спортивных семейных тренировок.
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Напомним, что Катя Осадчая в цветастом платье рассказала о давней любимой традиции, которой придерживается даже дома. Она поделилась домашним фото в стильном наряде, подчеркнув талию поясом.