Мами придумають вакцину: Осадча з сином задалася важливим питанням на карантині

Катя Осадча та Юрій Горбунов — одна з найбільш усвідомлених пар українського шоу-бізнесу. Телеведучі залишаються вдома і закликають до цього своїх шанувальників. Хоча слід зазначити, що час від часу Осадча приїжджає в студію і знімає нові випуски програми "Світське життя". При цьому ведуча запевняє — всі заходи безпеки дотримуються. Навіть студія ретельно дезінфікується. Ну а вдома з батьками залишається їх синок — трирічний Ваня. І судячи з усього, хлопець не дає нудьгувати своїм зоряним батькам. У своєму недавньому пості Осадча дала зрозуміти, що ідеї розваг сина вже "на фіналі".

Так як, на своїй Instagram-сторінці Осадча опублікувала нове домашнє фото. На знімку іменита ведуча позує у звичайному домашньому одязі. Для вечірніх посиденьок у дворі Осадча вибрала об'ємний светр кольору слонової кістки, а також просторі сині штани. При цьому на Каті ні краплі макіяжу. Волосся телеведучої заплетене в простій хвостик. На вечірньому фото Осадча дарує шанувальникам щиру посмішку. Але при цьому однією рукою тримається за голову.

Фото: instagram.com/kosadcha

Також в кадрі бачимо бігачого навколо мами Івана. Зазначимо, що зіркові батьки все ще не хочуть показувати обличчя сина, тому хлопчик позує до камери спиною. У руках він тримає совок і віник. Стає зрозуміло, що дитина намагається зайняти себе хоч чимось.

“Чим займаються ваші діти? Кажуть, що мами винайдуть вакцину ) #карантин" — жартує Осадча.

Шанувальники телеведучої також поспішили прокоментувати її нове фото:

“О таком карантине, как у вас можно мечтать)) Я без зависти, честно. Все познается в сравнении. Интересно, как бы вы запели, если бы сидели беременной целыми днями в двухкомнатной квартире и с ребенком?) Считайте, что вам повезло)”

“Та вже місяць кажуть і нема шось. Значить, не все так зле вдома з дітьми”

“Діти займаються всим, а от мами в такому режимі нічого не встигають”

“В мене дуже спокійна дитина) любить сама гратися) тому мені пощастило)”

“А в нашій сім'ї донечка і синочок, які займаються тхеквондо. Сили нікуди дівати, зато є великий двір, це і спасає, бігають, дихають свіжим повітрям, катаються на велосипедах, роликах, самокатах. Відпочинок нам з чоловіком, коли вони на вулиці. Це нам всім випробування. На цьому життя не закінчується. ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!”

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

А ось Юрій Горбунов похвалився новим умінням, якому він навчився в період карантину. З'ясувалося, що український телеведучий даремно часу на карантині не витрачав. Горбунов вчився грати на піаніно. Щоб мотивувати своїх шанувальників продуктивно проводити домашню самоізоляцію, телеведучий записав коротке відео і похвалився новим умінням. Таким чином Горбунов приєднався до флешмобу в мережі — #кориснийкарантин.

Відео: Горбунов показує, як грає на піаніно

Фолловери Горбунова засипали його приємними компліментами. “Умничка! Талановита людина талановита в усьому!", "Який ви талановитий", "Просто молодець", "Нічого собі, супер", — пишуть шанувальники Горбунова.

Нагадаємо, раніше ефектна Катя Осадча розсекретила свою давню традицію.