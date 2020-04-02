Несравненная: эффектная Катя Осадчая рассекретила свою давнюю традицию

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая восхитила женственным домашним стилем

Катя Осадчая призывает поклонников оставаться дома и сама придерживается этого принца. Но теледиве все же приходится отлучаться на съемки для программы "Светская жизнь", но она, как и вся съемочная комманда, придерживается всех норм и требований личной безопасности. Так, ведущую можно увидеть в роскошном платье и медицинской маске: забота о своем здоровье и самочувствие тех, кто рядом – прежде всего! А вот дома Катя может позволить себе расслабиться. Но и в уютной обстановке она предпочитает выглядеть стильно и женственно.

Так, звезда предстала перед поклонниками в трендовом наряде – легком платье с мелким цветочным принотом, талию выделила широким кожаным поясом. На лице у Кати нет макияжа, лишь губы она подчеркнула сатиновой помадой естественного оттенка. В руках у ведущей – чашка ароматного кофе.

"Кава зранку — давня традиція. Але нині влаштовуємо вдома й денні кава-брейки. До того ж, на карантині можна пофантазувати, що ти в кав‘ярні. Вибір відповідний. Та й нарешті - лише ви обираєте міцність лате, мак’ято чи еспресо", - написала она.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

В комментариях поклонники телезвезды пришли в восторг от ее домашнего эффектного образа.

Катюша яка Ви гарнюня, справжня

Смачного вам, незрівнянна Кате

Ви чудові і плаття у Вас неймовірне

Гарна!

Катя Осадча, ви класні

Гарно виглядаєте, Катю

Красотуля

Катя, ви супер

Як до лиця Вам природня краса! Без макіяжу!

Ви дуже гарно виглядаєте! І надихаєте інших і у карантин носити вдома плаття і відчувати себе прекрасними!

Скриншот комментарив

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