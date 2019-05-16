Маленькая украиночка: Оля Фреймут умилила фото крошки-дочки в вышиванке

Оля Фреймут также присоединилась к "флешмобу" в честь Дня вышиванки. Отметим, что именно сегодня, 16 мая, в Украине отмечают этот яркий праздник. Звезды, журналисты и лидеры мнений призвали украинцев надеть одежду с народными орнаментами. Селебритис уже поспешили опубликовать различные фото в вышиванках. Оля Фреймут также не осталась в стороне.

Так, на своей instagram-страничке известная украинская телеведущая поделилась очень милым фото со своей дочкой Евдокией. Девочка родилась 28 июня 2017 года.

На снимке малышка позирует в белоснежном образе. На ней белые брючки, кофточка и розовые ботиночки. А вот центральный элемент образа – рубашка-вышиванка с орнаментами, вышитыми красной нитью. Образ девочки дополняет большая заколка-бантик в волосах. При этом Евдокия не смотрит в кадр, а с любопытством рассматривает свой наряд.

"Не забудьте одягнути вишиванку! Зі святом Вас!!! Євдокія зібралася в садочок. Образ не ідеальний, але зручний. Від червоних туфельок відмовилася, попросила кросівки не за кольором. А ви даєте можливість дітям самостійно обирати одяг?" – подписала снимок Фреймут.

Дочка Оли Фреймут Евдокия в вышиванке (фото: instagram.com/freimutolia)

К слову, в разделе сториз Фреймут также опубликовала еще один снимок – со своим супругом (экс-директор "Нового канала" Владимир Локотко) и сыном Валерием (родился 8 мая 2016 года). Мальчик также в вышиванке.

Сын и муж Оли Фреймт (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники Фреймут поспешили оставить своим отзывы под ее милым фото. Некоторые поделились своими историями утренних сборов детей в детский сад.

"Мои одевали что хотят, поэтому в чем попало ходят, главное - удобно!"

"Даю право выбора!"

"Може, спідниця була би краще, але якщо дитині так подобається…"

"І наша теж в кросах і вишиваному платті) принцеси нині вже інші"

"Моя доня завжди обирає сама, що одягти!"

"Завжди даю право вибору!!! Тоді й настрій у дитини відповідний)"

"Конечно! Иначе это будет испорченный день и для меня, и для дочери!!!"

"О даааа. Вместо 10 минут одевания, это продолжается свыше получаса"

"Красавица!"

"Сын одевает то, что ему "сегодня" хочется, но а я могу подкорректировать по погоде"

Дети Ольги Фремут – Евдокия и Валерий (фото: instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее 37-летняя Оля Фреймут в пижаме и без макияжа поразила молодостью.

Также до этого Ольга Фреймут показала фото с Артуром и сестрой Юлией. Многие подписчики телеведущей отметили, что у Ольги очень красивая родня.