"Срочно надо дочку": Потап в вышиванке умилил сеть душевным фото

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Рэпер показал кадр с маленькой девочкой на руках

Сегодня, в четверг, 16 мая в Украине широко отмечают День вышиванки. К празднику присоеденились как рядовые украинцы, так и звезды шоу-бизнеса, которые с удовольствием публикуют фото в национальной одежде. Так, одним из первых снимок в вышитой рубашке показал продюсер и рэпер Потап. Он разместил в Instagram кадр с маленькой девочкой на руках, котрый умилил поклонников артиста.

Маленькая красавица в венке нежно обнимает рэпера за шею, а он крепко прижимает ее к себе и счастливо улыбается. На Потапе – белоснежная вышиванка с орнаментом, выполненом голубыми, синими и черными цветами. "Вышиванка", - оставил он красноречивый хэштег под постом.

Поклонники артиста начали умиляться, отмечая, что продюсеру невероятно идет быть папой девочки, поэтому ему срочно нужно подумать о дочке.

Потап с ребенком на руках (фото: Instagram.com/realpotap)

Особенно актуально этот совет звучал в преддверии предполагаемой свадьбы Потапа и певицы Насти Каменских, о которой говорят инсайдеры. Так, в прессу просочилась информация о дате торжества и некоторые подробности намечающегося события.

"Желаю, чтоб и у вас была дочка", "Какой милый!", "Вам надзвичайно личить!", "Милое фото. Я думаю, что если у Потапа родиться дочь, то он будет отличным отцом", "Ви дуже красиві, дійсно Вам пасує донечка!", "Як же гарно Вам бути татом у дівчинки! Суперовий Потап з дивом на руках!", "Вам надо дочурка! Выглядите добрым и счастливым! С Праздником!", "Алексей, Вам нужно доченьку, Андрюше сестричку, срочно! Деток от таких талантливых людей должно быть много!" - отмечали поклонники.

Ранее Потап оценил исполнение Настей Кааменских знакового для нее хита "Обіцяю".

К слову, Потап с сыном Андреем равеселили сеть кривляющимися снимком. Поклонники назвали мальчика "удачной копией мамочки".