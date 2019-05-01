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"Люблю все больше": Ольга Фреймут поделилась редким фото с братом и сестрой

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2019 - 11:56
"Люблю все больше": Ольга Фреймут поделилась редким фото с братом и сестрой
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведущая трогательно поздравила брата с днем рождения

Ольга Фреймут известна как весьма острая на язык телеведущая, впрочем, она стала намного мягче после рождения детей. Сейчас она - счастливая жена и мама троих деток, и периодически радует поклонников милыми семейными фото. Так, на Пасху шоувумен умилила сеть очаровательным праздничным фото малышки Евдокии. Теперь же она поделилась еще более редким кадром.

На своей странице в Instagram Ольга опубликовала снимок со своим братом Артуром и сестрой Юлией. В руках телеведущая держит перевязанный яркой лентой подарок -  у ее младшего брата день рождения. В подписи к публикации она трогательно поздравила родного человека с праздником.

"Милий мій брат! З кожним роком люблю тебе все більше. І пишаюся все більше . Будь щасливим та здоровим, з Днем народження!" - написала Фреймут.

&quot;Люблю все больше&quot;: Ольга Фреймут поделилась редким фото с братом и сестрой

Фото: Ольга Фреймут с сестрой и братом (instagram.com/freimutolia)

Подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям и отметили, что у Ольги вся семья очень красивая.

  • "Какой красивый у вас брат. Поздравляем!!!"
  • "Красива у вас сім'я!"
  • "Красота"
  • "То мій ідеал жінки"
  • "Юля дуже гарна..."
  • "Поздравляем Вашего брата с праздником! Пусть все у него складывается прекрасно, а окружают его только самые замечательные люди!"
  • "Артурчик! поздравляю! здоровья тебе и твоим деткам!"
  • "Оленька, передавай поздравления!"

Напомним, Ольга Фреймут показала романтику в Каннах с мужем Владимиром Локотко. Пара похвасталась фото на Лазурном берегу.

Ранее Ольга Фреймут восхитила фотосетом из солнечной Италии, куда отправилась по работе.

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