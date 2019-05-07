Это вызов: Ольга Фреймут показала трудности жизни многодетной мамы

Ведущая очаровала поклонников милым семейным фото
Ольга Фреймут - популярная и острая на язык телеведущая, но кроме того, она также является мамой троих деток. В последнее время знаменитость стала все чаще делиться в сети милыми и трогательными семейными снимками. На новом фото, опубликованном в Instagram, она наглядно показала, как порой трудно живется многодетной маме.
На фото Ольга позирует в обнимку с любимым мужем Владимиром Локотко, однако в кадр попали и двое их детей, которые не дают родителям сделать красивый снимок. Малышка Евдокия требовательно тянет маму за юбку, также можно разглядеть макушку Валерия.
"Сфотографуватися багатодітним батькам - виклик. Правда ж?)" - с юмором прокомментировала Фреймут.
Фото: Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко (instagram.com/freimutolia)
Многие подписчики согласились с ведущей, а также отметили, что они с мужем - очень красивая пара.
Напомним, что кроме Валерия и Евдокии Фреймут также воспитывает старшую дочь Злату от предыдущих отношений.
Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото с братом и сестрой.
Кстати, Ольга Фреймут умилила трогательным пасхальным фото дочери и сына. Брат и сестричка играли во дворе в нарядных костюмчиках.
Ранее Ольга Фреймут восхитила фотосетом из солнечной Италии, куда отправилась по работе.