Это вызов: Ольга Фреймут показала трудности жизни многодетной мамы

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведущая очаровала поклонников милым семейным фото

Ольга Фреймут - популярная и острая на язык телеведущая, но кроме того, она также является мамой троих деток. В последнее время знаменитость стала все чаще делиться в сети милыми и трогательными семейными снимками. На новом фото, опубликованном в Instagram, она наглядно показала, как порой трудно живется многодетной маме.

На фото Ольга позирует в обнимку с любимым мужем Владимиром Локотко, однако в кадр попали и двое их детей, которые не дают родителям сделать красивый снимок. Малышка Евдокия требовательно тянет маму за юбку, также можно разглядеть макушку Валерия.

"Сфотографуватися багатодітним батькам - виклик. Правда ж?)" - с юмором прокомментировала Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко (instagram.com/freimutolia)

Многие подписчики согласились с ведущей, а также отметили, что они с мужем - очень красивая пара.

Напомним, что кроме Валерия и Евдокии Фреймут также воспитывает старшую дочь Злату от предыдущих отношений.

"Ви так схожі! Ніби рідні брат і сестра"

"Так, дійсно виклик!!))) в мене теж троє дітей і це дуже непросто!!)"

"Одразу видно - міцна сім'я!!! Бо діти - це плід вашого кохання, а не центр всесвіту, залишайтеся міцною парою перш за все, бо саме в цьому міць сім'ї!!!"

"Не можу натішитися вами! Ви такі гарні!"

"Ви просто випромінюєте щастя"

"Мені здається, Олю, Ви помолоділи!)"

"Неймовірно світле фото"

"Очень красивая пара!)"

"Дуже гарна сім‘я!!!"

"Ви така гарна пара! фотографуйтесь частіше!))"

"Які схожі!"

"Це я так розумію сімейне фото з дітками..?!"

"Які ж ви красиві"

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото с братом и сестрой.

Кстати, Ольга Фреймут умилила трогательным пасхальным фото дочери и сына. Брат и сестричка играли во дворе в нарядных костюмчиках.

Ранее Ольга Фреймут восхитила фотосетом из солнечной Италии, куда отправилась по работе.