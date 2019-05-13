Какая красивая: 37-летняя Оля Фреймут в пижаме и без макияжа поразила молодостью

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут также предлагает послушать свой сад

Оля Фреймут переняла эстафету у многих звезд, опубликовав фото без макияжа. Наверное, так на украинских серебритис влияет весна – освежает и молодит. Украинская телеведущая не так и част опубликует свои фото, особенно селфи. Однако в недавнем посте Фреймут порадовала поклонников сразу несколькими обновлениями.

Так, телеведущая опубликовала солнечное селфи, на котором позирует в полосатом пиджаке, похожем на пижаму. С простой укладкой и без макияжа. При этом лицо Фреймут буквально светить изнутри.

Более того, телеведущая сняла очень короткое видео, на котором показывает свой зеленый сад. Мы видим сосны, зеленую лужайку… Но самое главное – это пение птиц. Фреймут так и подписала видео: "Послушайте мой сад".

Оля Фреймут без макияжа (фото: instagram.com/freimutolia)

Видео: instagram.com/freimutolia

Поклонники Фреймут поспешили оставить отзывы под ее новым фото:

"Какая же ты красивая!"

"Прекрасный сад"

"Какая красота!"

"Какое счастье – видеть такую природу"

"Класс, такая красивая атмосфера"

"Невероятная красота"

"Оля, вы самая прекрасная и обворожительная"

"Оля, так тепло на душе!"

Напомним, что ранее Оля Фреймут показала очень редкое фото – своей младшей дочери Евдокии, которая родилась в конце июня 2017 года. Телеведущая весьма редко балует поклонников снимками своих детей. На снимке малышка в пышной фатиновой юбке и белоснежных колготах очень мило собирается в детский сад.

Также до этого Ольга Фреймут показала фото с Артуром и сестрой Юлией. Многие подписчики телеведущей отметили, что у Ольги очень красивая родня.