Мои любимые мальчики: Ева Лонгория показала редкие фото с мужем и сыном

Ева Лонгория часто показывает в своем микроблоге любимого сына Сантьяго и признается ему в любви. А вот мужа знаменитая красавица практически не постит. Общих же снимков с мужем и сыном и того меньше. Похоже, сама 44-летняя актриса также заметила эту несправедливость и решила ее исправить.

Ева с мужем (фото: instagram.com/evalongoria)

Пока весь мир был прикован к экранам, чтобы узнать, кто получит заветную статуэтку «Оскар», а также полюбоваться самыми роскошными образами красной дорожки, Ева со своими любимыми мужчинами наслаждалась воскресным ничегонеделаньем. О чем позже и сообщила своим фолловерам, опубликовав пару фото.

На них актриса предстала с мужем Хосе Антонио Бастоном. Они сидят в кафе и играют с малышом. Ева одета в черное платье, а лицо без макияжа скрывают крупные очки. Муж актрисы также одет просто – на нем черная куртка. Санти они нарядили в серый костюмчик. Все трое увлечены разговором и буквально светятся от счастья.

Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

«Ленивые воскресенья с моими любимыми мальчиками Бостонами», – оставила Ева подпись. А фолловеры в ответ засыпали счастливое семейство приятными комментариями.

Напомним, это третий брак для Лонгории. Она была замужем за звездой сериала «Главный госпиталь», актером Тайлером Кристофером. Затем – за баскетболистом Тони Паркером, игроком клуба НБА. А в мае 2016-го года после трех лет отношений Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке «Televisa». Ева не раз признавалась, что в этом браке почувствовала себя счастливой по-настоящему. 19 июня 2018-го года у пары родился сын Сантьяго Энрике Бастон.