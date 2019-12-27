Улыбка сына, сникерсы, тушь и спа: Ева Лонгория рассказала, без чего не представляет своей жизни

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса ответила на 25 вопросов о себе

Ева Лонгория, которая недавно побывала в Дубае, ответила на 25 вопросов о себе для Dubai Shopping Festival. Здесь популярная актриса откровенно рассказала о многих интересующих фанатов вещах. Так, первым делом после пробуждения Ева отправляется к своему сыну. А на вопрос, какую вещь она хотела бы помнить всегда, Лонгория ответила без раздумий: как смеется ее любимый Санти, пока он еще совсем крошка.

Ева рассказала о своих предпочтениях (фото: instagram.com/evalongoria)

Далее речь зашла о модных пристрастиях и экспериментах. Свои шопинг-привычки Ева бы описала одним словом: спонтанность. А вот в партнеры для похода по магазинам она бы взяла, без сомнения, любимую подругу и фешн-икону Викторию Бекхэм. Почему? Потому что никто не знает так много о стиле, как она!

Интересно, что сама Ева, оказывается, также умеет создавать вещи. Так, 44-летняя звезда рассказала, что еще один ее талант – шить. Она может шить платья подругам, а также сама сделала костюм своему сыну на Хэллоуин.

Ева Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Далее речь зашла о любимых вещах. Итак, если бы Ева могла заказать, то какая вещь никогда не вышла из моды? Сникерсы! Логично, что на вопрос "Каблуки или сникерсы", Лонгория ответила: конечно же, сникерсы! Еще один интересный вопрос для всех девушек: если ты что-то купила, ты это надеваешь тут же или ждешь подходящего случая? "Я надеваю это тут же без отлагательств, прямо в магазине", – заявила Ева.

Без чего она не представляет свой мейк-ап? Без туши, – ответила звезда и добавила секрет: сейчас она с накладными ресницами. А любимый способ провести день – это однозначно спа.

Ева с мужем и сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Если бы ей нужно было выбрать одно блюдо, которое она будет есть до конца жизни, это был бы такос. Также актриса призналась в любви Рики Мартину, Дубаю и рассказла, что обожает делать селфи.