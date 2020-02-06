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Что она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников "неряшливым" внешним видом

Lite » Мода 06.02.2020 - 17:33
Что она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников "неряшливым" внешним видом
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Новый total black образ не понравился поклонникам

Ева Лонгория – признанная икона стиля, которая после каждого выхода в свет собирает комплименты и похвалы. Но в этот раз все вышло иначе. Звезда продемонстрировала новый total black образ. К слову, линию одежды разработала стилист Лонгории, Шарлин Роксборо Конскер (Charlene E Roxborough Konsker). Лук составили мешковатого вида блуза с рукавами-фонариками и оверсайз-брюки, собранные на щиколотках. А дополнили его классические лодочки и клатч.

Что она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников &quot;неряшливым&quot; внешним видом

Новый образ Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Над прической звезды работал любимый стилист по волосам Виктории Бекхем – Кен Павс. А безупречный макияж выполнила известная визажистка Элан Бонгиорно. Пожалуй, они и стали главным украшением Евы. А вот наряд фолловеры раскритиковали в пух и прах.

Что она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников &quot;неряшливым&quot; внешним видомЕва не угодила поклонникам (фото: instagram.com/evalongoria)

  • Я бесконечно люблю вас, но это не украшает вас... Конкретно для вашего роста эти брюки не подходят... Эта одежда заставляет вас выглядеть неряшливо…
  • Нет, точно нет.
  • Вы удивительно красивы. Но этот наряд вам не идет.
  • Ева может приподнести любой образ!! И тот факт, что она не выглядит хорошо в этом, говорит о том, что это ужасно!
  • Это ужасно... Боже мой.
  • Нет, просто нет.
  • Нет, нет и нет. Пусть стилист это носит.

Что она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников &quot;неряшливым&quot; внешним видомЧто она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников &quot;неряшливым&quot; внешним видомЧто она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников &quot;неряшливым&quot; внешним видомЧто она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников &quot;неряшливым&quot; внешним видом

Комментарии недовольных поклонников (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Интересно, что буквально несколько часов перед этим Лонгория показала свой выход в белом полосатом костюме, и он, как всегда, имел успех. Широкие брюки с высокой посадкой, объемный жакет и черный топ отлично гармонировали с внешностью звезды. Образ подчеркнул стройное тело, загорелую кожу и четкие черты лица. На фото молодая мама позирует с сыном, что сделало кадр еще более привлекательным. Поклонники восхищаются, как Еве удается быть такой красивой при загруженном графике.

Что она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников &quot;неряшливым&quot; внешним видомЕва с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, недавно еще две знаменитости вызвали негодование пользователей сети из-за своих неудачных образов. Первая, как ни удивительно, – Виктория Бекхэм. Она появилась на вечеринке BAFTA в слишком больших по размеру брюках, по мнению фолловеров. Вторая "жертва" модных критиков из социальных сетей – Гвинет Пэлтроу. Актриса пришла на ивент в кутюрном наряде от Ralph & Russo, который многие сочли "нелепым".

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