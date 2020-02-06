Что она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников "неряшливым" внешним видом

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Новый total black образ не понравился поклонникам

Ева Лонгория – признанная икона стиля, которая после каждого выхода в свет собирает комплименты и похвалы. Но в этот раз все вышло иначе. Звезда продемонстрировала новый total black образ. К слову, линию одежды разработала стилист Лонгории, Шарлин Роксборо Конскер (Charlene E Roxborough Konsker). Лук составили мешковатого вида блуза с рукавами-фонариками и оверсайз-брюки, собранные на щиколотках. А дополнили его классические лодочки и клатч.

Новый образ Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Над прической звезды работал любимый стилист по волосам Виктории Бекхем – Кен Павс. А безупречный макияж выполнила известная визажистка Элан Бонгиорно. Пожалуй, они и стали главным украшением Евы. А вот наряд фолловеры раскритиковали в пух и прах.

Ева не угодила поклонникам (фото: instagram.com/evalongoria)

Я бесконечно люблю вас, но это не украшает вас... Конкретно для вашего роста эти брюки не подходят... Эта одежда заставляет вас выглядеть неряшливо…

Нет, точно нет.

Вы удивительно красивы. Но этот наряд вам не идет.

Ева может приподнести любой образ!! И тот факт, что она не выглядит хорошо в этом, говорит о том, что это ужасно!

Это ужасно... Боже мой.

Нет, просто нет.

Нет, нет и нет. Пусть стилист это носит.

Комментарии недовольных поклонников (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Интересно, что буквально несколько часов перед этим Лонгория показала свой выход в белом полосатом костюме, и он, как всегда, имел успех. Широкие брюки с высокой посадкой, объемный жакет и черный топ отлично гармонировали с внешностью звезды. Образ подчеркнул стройное тело, загорелую кожу и четкие черты лица. На фото молодая мама позирует с сыном, что сделало кадр еще более привлекательным. Поклонники восхищаются, как Еве удается быть такой красивой при загруженном графике.

Ева с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, недавно еще две знаменитости вызвали негодование пользователей сети из-за своих неудачных образов. Первая, как ни удивительно, – Виктория Бекхэм. Она появилась на вечеринке BAFTA в слишком больших по размеру брюках, по мнению фолловеров. Вторая "жертва" модных критиков из социальных сетей – Гвинет Пэлтроу. Актриса пришла на ивент в кутюрном наряде от Ralph & Russo, который многие сочли "нелепым".