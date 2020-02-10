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Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020

Lite » Мода 10.02.2020 - 10:12
Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020
Скарлетт Йоханссон (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Изучаем самые роскошные образы

Церемония награждения премии «Оскар», которая состоялась вчера в Лос-Анджелесе, наконец расставила все точки над и. Но помимо счастливых обладателей статуэтки, в числе которых ожидаемо были Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер и Брэд Питт, в центре внимания в эту ночь были и другие знаменитости. Чтобы стать звездой вечера и привлечь внимание всех порталов, они тщательно готовили образы. Изучаем самые яркие и роскошные!

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020

Премия "Оскар" прошла, как всегда, с размахом (фото: instagram.com/theacademy)

92-я церемония, как всегда, удивила самыми разнообразными нарядами. Но есть и определенные тренды. Так, в этом году звезды сделали ставку на классику без откровенной оголенности. Из оттенком преобладали белый, черный и серебристый.

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Брэд Питт и Рене Зеллвегер (фото: instagram.com/theacademy)

Один из самых оригинальных образов показала Натали Портман. Актриса пришла в черном с золотистым узором платье Dior Couture, сверху на которое была надета накидка с именами всех женщин-режиссеров, которых не номинировали на главную кинопремию. А вот самым популярным брендом оказался Chanel. В костюме от знаменитой марки пришли Пенелопа Крус, Билли Айлиш, Марго Робби, Люси Бойнтон и другие знаменитости.

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020

Сигурни Уивер (фото: instagram.com/theacademy)

Сальма Хайек, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон появились на красной дорожке в платьях достаточно простого кроя на одно плечо. Но без оборок и торжественной «вычурности» также не обошлось. Таким нарядам отдали предпочтение Руни Мара, Флоренс Пью, Сандра О и другие. Выделился своим костюмом, как всегда, и Билли Портер. Он блистал на красной дорожке в образе «жар-птицы» с золотистым корсетом и пышной юбкой.

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020

Билли Айлиш (фото: instagram.com/theacademy)

А вот чрезмерно соблазнительные наряды знаменитости оставили для других выходов. Видимо, ряд скандалов сыграл свою роль. Одним из самых откровенных было платье Молли Симмс с глубоким декольте от Zuhair Murad. А также Галь Гадот, которая пришла в платье с кружевным верхом от Givenchy Couture. Впрочем, и они было достаточно скромным по меркам подобных мероприятий.

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020

Лора Дерн (фото: instagram.com/giorgioarmani)Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Сирша Ронан (фото: instagram.com/gucci)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Скарлетт Йоханссон (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Ники Хилтон (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Джессика Альба (фото: instagram.com/versace)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Шарлиз Терон (фото: instagram.com/tiffanyandco; принтскрин instagram.com/harpersbazaarus)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Марго Робби (фото: принтскрин instagram.com/celebsbrands)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Пенелопа Крус (фото: принтскрин instagram.com/harpersbazaar_ru)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Сандра О (фото: принтскрин instagram.com/voguegermany)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Молли Симмс (фото: instagram.com/zuhairmuradofficial)

Классика, роскошь и бунт: самые яркие образы на красной дорожке церемонии Оскар-2020Билли Портер (фото: instagram.com/stories/theebillyporter)

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