Мої улюблені хлопчики: Єва Лонгорія показала рідкісні фото з чоловіком і сином

Єва Лонгорія часто показує у своєму мікроблозі улюбленого сина Сантьяго і зізнається йому в любові. А от чоловіка знаменита красуня практично не постить. Загальних же знімків з чоловіком і сином і того менше. Схоже, сама 44-річна актриса також помітила цю несправедливість і вирішила її виправити.

Єва з чоловіком (фото: instagram.com/evalongoria)

Поки весь світ був прикутий до екранів, щоб дізнатися, хто отримає заповітну статуетку «Оскар», а також помилуватися самими розкішними образами червоної доріжки, Єва зі своїми коханими чоловіками насолоджувалася недільним байдикуванням. Про що пізніше і повідомила своїм фоловерам, опублікувавши кілька фото.

На них актриса з'явилася з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном. Вони сидять в кафе і грають з малюком. Єва одягнена в чорне плаття, а обличчя без макіяжу приховують великі окуляри. Чоловік актриси також одягнений просто – на ньому чорна куртка. Санті вони вбрали в сірий костюмчик. Всі троє захоплені розмовою і буквально світяться від щастя.

Єва з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

«Ледачі неділі з моїми улюбленими хлопчиками Бостонами», – залишила Єва підпис. А фоловери у відповіль засипали щасливе сімейство приємними коментарями.

Нагадаємо, це вже третій шлюб для Лонгорії. Вона була одружена з зіркою серіалу «Головний госпіталь», актором Тайлером Крістофером. Потім – за баскетболістом Тоні Паркером, гравцем клубу НБА. А в травні 2016-го року після трьох років відносин Лонгорія вийшла заміж за мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, власника найбільшої медіакомпанії в Латинській Америці «Televisa». Єва не раз зізнавалася, що в цьому шлюбі відчула себе щасливою по-справжньому. 19 червня 2018-го року у пари народився син Сантьяго Енріке Бастон.