Love story: Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым

Певица Ассоль, настоящее имя которой Катя Гуменюк, на днях стала счастливой женой своего друга детства -19 сентября она вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. Ранее артистка делилась в сети яркими кадрами со своей сказочной и весьма пышной свадьбы, а теперь решила показать их с теперь уже мужем историю любви.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала трогательное видео, на котором запечатлена их с Артемом love story. В ролике показано, как влюбленная пара путешествует, дурачится, нежно целует друг друга и многое другое.

"Все о нас. Наша настоящая история любви... И эта история только начинается", - написала Катя на английском языке.

Видео: Ассоль с мужем (instagram.com/assolmusic)

К слову, сейчас молодожены наслаждаются медовым месяцем на райском острове Маврикий, и Ассоль не преминула похвастаться точеной фигурой в купальнике и показать невероятные виды с курорта.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Растроганные подписчики оставили новоиспеченной жене и ее любимому много теплых отзывов.

Это лучшее видео про любовь, которое я видела, пересматриваю уже 5й раз

Обожаю это видео!!!

Клааас Лондон такой красивый на вашем видео, я прямо прожила с вами, счастья вашей паре

Кайфуем ! Будем смотреть теперь пока скучаем за вами

Счастья вам

Молодость, любовь, красота

Потрясающие видео

Очень круто! Трогает)

Дорогая Ассоль, поздравляю тебя с замужеством!!! Большой вам любви. Вы очень красивая и милая пара)) а а сама ты такая живая, настоящая, красивая, милая))

Ипускай у вас всегда будут такие улыбки и такое настроение по жизни

Скриншот комментариев (instagram.com/assolmusic)

Напомним, Ассоль показала красочные фото с медового месяца. Возлюбленный увез певицу в Диснейленд в Париже, а после они отправились к океану на экзотический остров Маврикий.

Ранее Ассоль представила клип на песню о глобальной силе отношений. К слову, в новой композиции молодая певица поменяла стиль звучания: от лирики и соула перешла к танцевальной музыке.