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Как принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбы

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.09.2019 - 15:34
Как принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбы
Фото: Ассоль вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Торжество состоялось 19 сентября в Киеве

Украинская певица Катя Гуменюк, более известная под псевдонимом Ассоль, на днях отгуляла пышную свадьбу - 19 сентября она обменялась клятвами верности со своим избранником, которым стал друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко. Счастливая новоиспеченная жена, которая ранее представила клип на песню о глобальной силе отношений, поделилась на своей странице в Instagram целой серией красочных свадебных снимков.

По фото видно, что торжество было по-настоящему сказочно, а невеста в роскошном белом платье выглядела, как прекрасная принцесса.

В день своей свадьбы артистка блистала в белоснежном пышном платье с длинным шлейфом, усыпанном жемчугом. Отметим, что наряд весом 23 килограмма был создан ливанским дизайнером Saiid Kobeisy, а его стоимость - 26 тысяч долларов.

Как принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбы

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Невеста дополнила роскошный образ красивыми аксессуарами - серьгами и диадемой с жемчугом, а также длинной фатой. Жених же выбрал для церемонии классический черный костюм черного цвета.

Как принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбыКак принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбыКак принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбы

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Пышное торжество прошло в одном из модных заведений Киева, а развлекали гостей Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Как принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбы

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Катя поделилась снимками с любимым у арки, а также показала утро невесты и свой шикарный наряд со всех ракурсов.

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Поклонники Ассоль засыпали ее поздравлениями, теплыми пожеланиями и восхищенными отзывами.

  • Очень красивая невеста. Поздравляю
  • Кать...ты прекрасна
  • самая незабываемая невеста, самая потрясающая и сказочная
  • Невероятно красиво
  • Катюша, невероятная!
  • идеальные
  • Очень красиво
  • Лучшие
  • Невероятно красивая
  • Настоящая королева. Счастья вам огромного
  • Принцесса
  • Божечки, как красиво

Как принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбы

Скриншот комментариев (instagram.com/assolmusic)

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