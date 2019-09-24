Как принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбы

Торжество состоялось 19 сентября в Киеве
Украинская певица Катя Гуменюк, более известная под псевдонимом Ассоль, на днях отгуляла пышную свадьбу - 19 сентября она обменялась клятвами верности со своим избранником, которым стал друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко. Счастливая новоиспеченная жена, которая ранее представила клип на песню о глобальной силе отношений, поделилась на своей странице в Instagram целой серией красочных свадебных снимков.
По фото видно, что торжество было по-настоящему сказочно, а невеста в роскошном белом платье выглядела, как прекрасная принцесса.
В день своей свадьбы артистка блистала в белоснежном пышном платье с длинным шлейфом, усыпанном жемчугом. Отметим, что наряд весом 23 килограмма был создан ливанским дизайнером Saiid Kobeisy, а его стоимость - 26 тысяч долларов.
Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)
Невеста дополнила роскошный образ красивыми аксессуарами - серьгами и диадемой с жемчугом, а также длинной фатой. Жених же выбрал для церемонии классический черный костюм черного цвета.
Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)
Пышное торжество прошло в одном из модных заведений Киева, а развлекали гостей Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)
Катя поделилась снимками с любимым у арки, а также показала утро невесты и свой шикарный наряд со всех ракурсов.
Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)
Поклонники Ассоль засыпали ее поздравлениями, теплыми пожеланиями и восхищенными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/assolmusic)
Напомним, украинская прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами 2019 Екатерина Кухар растрогала признанием мужу в день свадьбы.