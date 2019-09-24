Как принцесса: Ассоль поделилась сказочными фото со своей пышной свадьбы

Фото: Ассоль вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Торжество состоялось 19 сентября в Киеве

Украинская певица Катя Гуменюк, более известная под псевдонимом Ассоль, на днях отгуляла пышную свадьбу - 19 сентября она обменялась клятвами верности со своим избранником, которым стал друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко. Счастливая новоиспеченная жена, которая ранее представила клип на песню о глобальной силе отношений, поделилась на своей странице в Instagram целой серией красочных свадебных снимков.

По фото видно, что торжество было по-настоящему сказочно, а невеста в роскошном белом платье выглядела, как прекрасная принцесса.

В день своей свадьбы артистка блистала в белоснежном пышном платье с длинным шлейфом, усыпанном жемчугом. Отметим, что наряд весом 23 килограмма был создан ливанским дизайнером Saiid Kobeisy, а его стоимость - 26 тысяч долларов.

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Невеста дополнила роскошный образ красивыми аксессуарами - серьгами и диадемой с жемчугом, а также длинной фатой. Жених же выбрал для церемонии классический черный костюм черного цвета.

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Пышное торжество прошло в одном из модных заведений Киева, а развлекали гостей Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Катя поделилась снимками с любимым у арки, а также показала утро невесты и свой шикарный наряд со всех ракурсов.

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вышла замуж (instagram.com/assolmusic)

Поклонники Ассоль засыпали ее поздравлениями, теплыми пожеланиями и восхищенными отзывами.

Очень красивая невеста. Поздравляю

Кать...ты прекрасна

самая незабываемая невеста, самая потрясающая и сказочная

Невероятно красиво

Катюша, невероятная!

идеальные

Очень красиво

Лучшие

Невероятно красивая

Настоящая королева. Счастья вам огромного

Принцесса

Божечки, как красиво

Какая красотка

Невероятная

Скриншот комментариев (instagram.com/assolmusic)

Напомним, украинская прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами 2019 Екатерина Кухар растрогала признанием мужу в день свадьбы.