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"Я в раю!": Ассоль показала красочные фото с медового месяца

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.09.2019 - 17:08
"Я в раю!": Ассоль показала красочные фото с медового месяца
Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Любимый отвез певицу в два сказочных места

Украинская певица Катя Гуменюк, более известная под псевдонимом Ассоль, совсем недавно - 19 сентября - вышла замуж за своего друга детства, бизнес-аналитика Артема Тараненко. Счастливая новоиспеченная жена с удовольствием показала в сети сказочные моменты своей пышной свадьбы и похвасталась роскошным свадебным нарядом. Сразу после торжества молодожены отправились в медовый месяц и Катя уже показала первые яркие фото.

Сначала Катя и Артем отправились в Париж, где посетили волшебное место - Диснейленд. Счастливая Ассоль позировала на фоне замка в черном платье и кожаной куртке, а также с милыми ушками Микки Мауса на голове.

Фото: Ассоль отправилась в свадебное путешествие (instagram.com/assolmusic)

"Я в раю! А еще у меня самый лучший муж на планете, потому что терпит мои восторженные визги и походы на детские аттракционы. Люблюююю", – написала довольная девушка.

Не обошлось и без романтического поцелуя с любимым среди сказочных декораций.

&quot;Я в раю!&quot;: Ассоль показала красочные фото с медового месяца&quot;Я в раю!&quot;: Ассоль показала красочные фото с медового месяца

Фото: Ассоль отправилась в свадебное путешествие (instagram.com/assolmusic)

После чего парочка отправилась на экзотический остров Маврикий. 25-летняя Гуменюк показала стройную фигуру на пляже, а также трогательную надпись "К+А = сердечко" на песке.

&quot;Я в раю!&quot;: Ассоль показала красочные фото с медового месяца

Фото: Ассоль отправилась в свадебное путешествие (instagram.com/assolmusic)

"Кусочек рая на земле", - отметила певица.

Подписчики Ассоль восхищаются эффектными кадрами и желают ей с мужем прекрасного отдыха.

&quot;Я в раю!&quot;: Ассоль показала красочные фото с медового месяца

Фото: Ассоль отправилась в свадебное путешествие (instagram.com/assolmusic)

Напомним, Ассоль представила клип на песню о глобальной силе отношений. К слову, в новой композиции молодая певица поменяла стиль звучания: от лирики и соула перешла к танцевальной музыке.

Также украинская прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами 2019 Екатерина Кухар растрогала признанием мужу в день свадьбы.

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