Love story: Ассоль розчулила мережу зворушливим відео з коханим

Співачка Ассоль, справжнє ім'я якої Катя Гуменюк, днями стала щасливою дружиною свого друга дитинства -19 вересня вона вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненко. Раніше артистка ділилася в мережі яскравими кадрами зі свого казкового і вельми пишного весілля, а тепер вирішила показати їх з тепер уже чоловіком історію кохання.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала зворушливе відео, на якому зображена їх з Артемом love story. У ролику показано, як закохана пара подорожує, дуріє, ніжно цілує один одного і багато іншого.

"Усе про нас. Наша справжня історія кохання... І ця історія тільки починається", - написала Катя англійською мовою.

Відео: Ассоль з чоловіком (instagram.com/assolmusic)

До речі, зараз молодята насолоджується медовим місяцем на райському острові Маврикій, і Ассоль не забула похвалитися витонченою фігурою в купальнику і показати неймовірні краєвиди з курорту.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Розчулені підписники залишили новоспеченій дружині і її коханому багато теплих відгуків.

Це найкраще відео про кохання, яке я бачила, переглядаю вже 5й раз

Обожнюю це відео!!!

Клааас Лондон такий гарний на вашому відео, я прямо прожила з вами, щастя вашій парі

Кайфуємо ! Будемо дивитися тепер поки сумуємо за вами

Щастя вам

Молодість, любов, краса

Приголомшливі відео

Дуже круто! Чіпає)

Дорога Ассоль, вітаю тебе з одруженням!!! Великий вам любові Ви дуже гарна і мила пара)) а а сама ти така жива, справжня, красива, мила))

Ипускай у вас завжди будуть такі посмішки і такий настрій за життя

Скріншот коментарів (instagram.com/assolmusic)

Нагадаємо, Ассоль показала барвисті фото з медового місяця. Коханий відвіз співачку в Діснейленд в Парижі, а після вони вирушили до океану на екзотичний острів Маврикій.

Раніше Ассоль представила кліп на пісню про глобальну силу відносин. До речі, у новій композиції молода співачка змінила стиль звучання: від лірики і соулу перейшла до танцювальної музики.