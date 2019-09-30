Love story: Ассоль розчулила мережу зворушливим відео з коханим

Співачка зачарувала ніжними і веселими кадрами з чоловіком
Співачка Ассоль, справжнє ім'я якої Катя Гуменюк, днями стала щасливою дружиною свого друга дитинства -19 вересня вона вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненко. Раніше артистка ділилася в мережі яскравими кадрами зі свого казкового і вельми пишного весілля, а тепер вирішила показати їх з тепер уже чоловіком історію кохання.
На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала зворушливе відео, на якому зображена їх з Артемом love story. У ролику показано, як закохана пара подорожує, дуріє, ніжно цілує один одного і багато іншого.
"Усе про нас. Наша справжня історія кохання... І ця історія тільки починається", - написала Катя англійською мовою.
Відео: Ассоль з чоловіком (instagram.com/assolmusic)
До речі, зараз молодята насолоджується медовим місяцем на райському острові Маврикій, і Ассоль не забула похвалитися витонченою фігурою в купальнику і показати неймовірні краєвиди з курорту.
Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)
Розчулені підписники залишили новоспеченій дружині і її коханому багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/assolmusic)
Нагадаємо, Ассоль показала барвисті фото з медового місяця. Коханий відвіз співачку в Діснейленд в Парижі, а після вони вирушили до океану на екзотичний острів Маврикій.
Раніше Ассоль представила кліп на пісню про глобальну силу відносин. До речі, у новій композиції молода співачка змінила стиль звучання: від лірики і соулу перейшла до танцювальної музики.