Лето посреди зимы: Холостяк 9 и его возлюбленная взбудоражили жаркими пляжными фото

Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова только недавно блистали на красной дорожке премии M1 Music Awards-2019, как уже очутились в самом настоящем лете, переместившись из холодного Киева в жаркий Египет. Парочка внезапно улетела на курорт Шарм-эль-Шейх, где устроила себе релакс у бассейна. Жаркими фото влюбленные поделились в Instagram.

Никита и Даша заявили, что этой зимой решили баловать себя "летними перерывами" и почаще наведываться в теплые края. Экс-"холостяк" опубликовал пляжное фото с любимой, на котором она позирует в купальнике нежно-розового цвета, а он в это время делает селфи и улыбается в камеру.

"Если бы сейчас, прям в эту секунду, вы могли решить, какой будет погода в вашем городе, что бы выбрали: лето и +30 или идеальную зиму –10?" - поинтересовался Никита.

Мнения поклонников разделились: кому-то по душе жаркие деньки, а кто-то обожает снег. Не обошлось и без комплиментов для пары.

Температура за бортом вообще не важна. Ну важно же кто с тобой рядом в любую погоду, верно?

Огонь

Почему вы такие классные?

Ідеальну жизнь,а погода любая

Конечно же лето, а то как то оно уж быстро закончилось!

Сейчас у нас идеальная зимняя погода - 5, лежит снег, ветра нет, хочется гулять и гулять на улице

Скриншот комментариев ( instagram.com/nikitadobrynin)

Даша же решила, пользуясь случаем, показать стройные формы в бикини. Она опубликовала несколько снимков: один был сделан в номере отеля, а другой - на фоне морских пейзажей.

"Эй, ты что ли золотом лита? Что глаза мозолю", - подписала она селфи в черном купальнике словами из хита Дмитрия Монатика.

"Хотим перезимовать январь где-то в тепле. Посоветуйте, пожалуйста, куда лететь? Может вы знаете, где вот прям очень классно. У нас варианты: Шри-Ланка, Бали или Таиланд", - поделилась своей диллемой девушка, сопроводив вопрос пляжным снимком на песке в нежно-розовом бикини.

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова показали горячую фотосессию в стиле "мистер и миссис Смит".