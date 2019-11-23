Мистер и миссис Смит: Холостяк 9 с возлюбленной восхитили эффектной фотосессией

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Влюбленные перевоплотились в героев известного фильма

Главный герой 9-го сезона проекта Холостяк и его избранница Даша Квиткова продолжают "бить рекорды" - ведь пара все еще вместе и очень счастлива. Они живут вместе, много путешествуют, строят планы на будущее и с удовольствием общаются с поклонниками в соцсетях, отвечая на их вопросы. Так, влюбленные признались, что период притирки у них прошел далеко не гладко, зато теперь они живут в согласии и гармонии. Даша любит поделиться в сети эффектными, а порой и откровенными фото - а Никита не против, да и сам иногда снимается вместе с любимой.

Так, парочка устроила яркую и эффектную фотосессию, в которой примерила образы из знаменитого фильма "Мистер и миссис Смит", где главные герои были профессиональными киллерами.

Сначала Добрынин и Квиткова позировали в бронежилетах и солнцезащитных очках, а после показали более домашнюю сценку, где предстали в белой уютной одежде, но с пистолетами в руках.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Не всегда наши будни напоминают сериал «Друзья» или фильм «Реальная любовь». Иногда мы как «Мистер и миссис Смит», понимаете? Как бы вы назвали фильм о своей жизни?" - прокомментировал кадры экс-Холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"И будут они жить долго и счастливо...если в один день не убьют друг друга", - тут же отозвалась его избранница.

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Пользователи сети пришли в восторг от этой съемки и поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях.

Вы созданы друг для друга, родственные души

Между вами такая страсть

Шикарные фотки

Классные

Дуже пасують ці образи, давайте в кіно

Дуже цікава зйомка) Ви так доповнюете один одного. Гарні люди - гарні фото )))

Круто вышло очень

Які ж круті фооотоо

это шикарно

Огонь, вы как всегда великолепны

Яка Ви гарна пара

Фото просто бомба!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова высказалась об идеальных отношениях.