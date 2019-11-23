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Мистер и миссис Смит: Холостяк 9 с возлюбленной восхитили эффектной фотосессией

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.11.2019 - 10:56
Мистер и миссис Смит: Холостяк 9 с возлюбленной восхитили эффектной фотосессией
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Влюбленные перевоплотились в героев известного фильма

Главный герой 9-го сезона проекта Холостяк и его избранница Даша Квиткова продолжают "бить рекорды" - ведь пара все еще вместе и очень счастлива. Они живут вместе, много путешествуют, строят планы на будущее и с удовольствием общаются с поклонниками в соцсетях, отвечая на их вопросы. Так, влюбленные признались, что период притирки у них прошел далеко не гладко, зато теперь они живут в согласии и гармонии. Даша любит поделиться в сети эффектными, а порой и откровенными фото - а Никита не против, да и сам иногда снимается вместе с любимой.

Так, парочка устроила яркую и эффектную фотосессию, в которой примерила образы из знаменитого фильма "Мистер и миссис Смит", где главные герои были профессиональными киллерами.

Сначала Добрынин и Квиткова позировали в бронежилетах и солнцезащитных очках, а после показали более домашнюю сценку, где предстали в белой уютной одежде, но с пистолетами в руках.

Мистер и миссис Смит: Холостяк 9 с возлюбленной восхитили эффектной фотосессиейМистер и миссис Смит: Холостяк 9 с возлюбленной восхитили эффектной фотосессией

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Не всегда наши будни напоминают сериал «Друзья» или фильм «Реальная любовь». Иногда мы как «Мистер и миссис Смит», понимаете? Как бы вы назвали фильм о своей жизни?" - прокомментировал кадры экс-Холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"И будут они жить долго и счастливо...если в один день не убьют друг друга", - тут же отозвалась его избранница.

Мистер и миссис Смит: Холостяк 9 с возлюбленной восхитили эффектной фотосессией

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Пользователи сети пришли в восторг от этой съемки и поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях.

  • Вы созданы друг для друга, родственные души
  • Между вами такая страсть
  • Шикарные фотки
  • Классные
  • Дуже пасують ці образи, давайте в кіно
  • Дуже цікава зйомка) Ви так доповнюете один одного. Гарні люди - гарні фото )))
  • Круто вышло очень
  • Які ж круті фооотоо
  • это шикарно
  • Огонь, вы как всегда великолепны
  • Яка Ви гарна пара
  • Фото просто бомба!!!

Мистер и миссис Смит: Холостяк 9 с возлюбленной восхитили эффектной фотосессией

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова высказалась об идеальных отношениях.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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