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Красивые и влюбленные: Холостяк 9 поделился нежными постельными фото с любимой

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 14:33
Красивые и влюбленные: Холостяк 9 поделился нежными постельными фото с любимой
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Парочка порадовала поклонников романтичными кадрами

Вот уже год прошел с финала 9 сезона шоу Холостяк - а его главный герой Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова все еще вместе и очень счастливы. Эта пара сломала все стереотипы о проекте и доказала, что на нем возможно встретить свою половинку и построить надежные и гармоничные отношения. В честь годовщины девушка сделала откровенное признание, а также заинтриговала сообщением о том, что они с любимым отправляются в теплые края - куда именно, она решила пока не раскрывать.

Новую неделю Даша и Никита решили начать "правильно" - влюбленные устроили невероятно нежную и романтичную фотосессию, в том числе и с постельными кадрами. Ее результатами они оба поделились на своих страничках в Instagram.

Так, Добрынин показал, как фотографирует любимую, которая лежит в кровати, а также совместный снимок в обнимку в постели.

Красивые и влюбленные: Холостяк 9 поделился нежными постельными фото с любимой

Красивые и влюбленные: Холостяк 9 поделился нежными постельными фото с любимой

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Очень важно правильно начать свою неделю. Всем тепла и любви. Ставь в комментариях огонь и сердечко, чтоб согреть этот день", - прокомментировал экс-Холостяк.

Красивые и влюбленные: Холостяк 9 поделился нежными постельными фото с любимой

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Квиткова же выложила целую серию чувственных кадров с возлюбленным, которую подписала "Моменты о нас...Такие красивые фотокарточки,
даже не могу выбрать".

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Подписчики поспешили оставить свои умиленные отзывы этой красивой паре, желая влюбленным оставаться такими же счастливыми.

  • Очень красивые!!!
  • Ви ідеально підходите один одному
  • Всё фото из серии шикарны!!! Фотограф Так все прочувствовал)) у него лучшие фото. Вы как всегда прекрасная пара, такие мимими
  • Как клево, Дааааш
  • Изумительные фото.
  • Даша, вы явно лидер этой пары. тот случай, когда интересен был не холостяк, а конкурсантка
  • Ваууу, дуже гарні фото
  • Как вы похожи, очень красивая пара!) тюфу тюфу чтобы не сглазить
  • Дуже гарні, ніжні
  • прекрасная пара. вы вдохновляете
  • Очень очень красивые
  • Смотришь на вас и глаз радуется
  • Потрясающая серия!
  • Крутые и атмосферные фото! Очень красивые

Красивые и влюбленные: Холостяк 9 поделился нежными постельными фото с любимой

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова устроили эффектную фотосессию в стиле "мистер и миссис Смит".

"Самая счастливая!" Победительница Холостяк 9 заинтриговала сеть в годовщину с любимым Мистер и миссис Смит: Холостяк 9 с возлюбленной восхитили эффектной фотосессией
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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