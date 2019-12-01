"Самые красивые": Холостяк 9 с избранницей покорили стильным total black выходом

Даша Квиткова блистала в роскошном платье, усыпанном блестками
Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова вот уже год находятся в отношениях и очень счастливы. Пара много путешествует, занимается вместе спортом и с удовольствием делится своими чувствами и мыслями с поклонниками в соцсетях - так, недавно они поделились целой серией эффектных совместных фото, в том числе и постельных. Также влюбленные выходят в свет - 30 ноября они блистали на красной дорожке церемонии награждения музыкальной премии M1 Music Awards.
Никита поделился на своей страничке в Instagram видео с мероприятия, на котором они с любимой идут по красной дорожке и дают интервью. Пара так и светится от счастья! Они выбрали для появления на публике эффектные и стильные total black образы.
Даша блистала в роскошном платье в пол, усыпанном блестками, а также с оголенными плечами и откровенным декольте. Лук она дополнила элегантной укладкой, изящными сережками и красивым макияжем с акцентом на яркие губы.
Никита же, который был ведущим церемонии, выбрал классические черные брюки, вельветовый пиджак и белую рубашку.
"Красная дорожка премии M1 music awards. Пять. Очень счастлив появится на таком важном для меня мероприятии с самой любимой и самой сильной для меня поддержкой. Хочу, чтоб наши глаза всегда так сияли", - поделился экс-Холостяк.
Видео: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Он также опубликовал забавное селфи со многими гостями и победителями премии - на фото можно увидеть "Певца года" Монатика, Надю Дорофееву, сына Потапа Андрея и его маму Ирину Горовую, Позитива и других.
Фото: Никита Добрынин с гостями M1 Music Awards (instagram.com/nikitadobrynin)
Пользователи сети в очередной рпз отметили, что Добрынин и Квиткова - очень красивая и милая пара и пожелали им счастья.
Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова устроили эффектную фотосессию в стиле "мистер и миссис Смит".