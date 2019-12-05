Літо посеред зими: Холостяк 9 і його кохана розбурхали спектними пляжними фото

Холостяк 9 Микита Добринін і Дарина Квіткова тільки недавно сяяли на червоній доріжці премії M1 Music Awards-2019, як уже опинилися в самому спражньому літі, перемістившись з холодного Києва в жаркий Єгипет. Парочка раптово полетіла на курорт Шарм-ель-Шейх, де влаштувала собі релакс біля басейну. Жаркими фото закохані поділилися в Instagram.

Микита і Даша заявили, що цієї зими вирішили балувати себе "літніми перервами" і частіше навідуватися в теплі краї. Екс-"холостяк" опублікував пляжне фото з коханою, на якому вона позує в купальнику ніжно-рожевого кольору, а він в цей час робить селфі і посміхається в камеру.

"Якщо б зараз, прямо в цю секунду, ви могли вирішити, якою буде погода у вашому місті, що б вибрали: літо і +30 або ідеальну зиму -10?" - поцікавився Микита.

Думки шанувальників розділилися: комусь до душі спекотні дні, а хтось обожнює сніг. Не обійшлося і без компліментів для пари.

Температура за бортом взагалі не важлива. Ну важливо хто з тобою поруч в будь-яку погоду, вірно?

Вогонь

Чому ви такі класні?

Ідеальну життя,а будь-яка погода

Звичайно ж літо, а то як то воно швидко закінчилося!

Зараз у нас ідеальна зимова погода - 5, лежить сніг, вітру немає, хочеться гуляти і гуляти на вулиці

Скріншот коментарів ( instagram.com/nikitadobrynin)

Даша вирішила, користуючись нагодою, показати стрункі форми в бікіні. Вона опублікувала кілька знімків: один був зроблений в номері готелю, а інший - на фоні морських пейзажів.

"Гей, ти що золотом лита? Що очі мозолю", - підписала вона селфі в чорному купальнику словами з хіта Дмитра Монатіка.

"Хочемо перезимувати січень десь в теплі. Порадьте, будь ласка, куди летіти? Може ви знаєте, де ось прям дуже класно. У нас варіанти: Шрі-Ланка, Балі або Таїланд", - поділилася своєю дилемою дівчина, супроводивши питання пляжним знімком на піску в ніжно-рожевому бікіні.

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дар'я Квіткова показали гарячу фотосесію в стилі "містер і місіс Сміт".